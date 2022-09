Maailman pohjoisin muovinkeräyspiste Utsjoelle

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy perustaa Utsjoelle Suomen ja luultavasti koko maailman pohjoisimman muovipakkausjätteen keräyspisteen. Kuluttajille tarkoitettu maksuton ekopiste sijaitsee osoitteessa Miessipolku 1, noin 400 metriä Suomen ja Norjan rajalta. Pisteellä kerätään muovipakkausten lisäksi kartonki- ja lasipakkausjätettä sekä kodin metallipakkauksia ja pienmetallia.

Rinki tuo Utsjoen ekopisteelle tehokkaat puristimet pakkausmuoville ja kartongille. Puristimeen saadaan talteen jopa noin 40–50 kertaa enemmän pakkausjätettä kuin tavalliseen keräyssäiliöön. Älykkäät puristimet ilmoittavat, kun säiliö ovat täynnä eli ne voidaan tyhjentää aina oikea-aikaisesti.

”Puristinten ansiosta säästymme turhilta tyhjennysajoilta ja toiminta on mahdollisimman ympäristöystävällistä. Koska puristimet eivät ylitäyty, ekopisteet pysyvät paremmin myös siisteinä”, kertoo Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n sopimusasiamies Taneli Lumiaro.

Suomalaiset ovat ahkeria pakkausten lajittelijoita ja kierrättäjiä. Etenkin muovinkierrätys on kasvanut parissa vuodessa huimaa vauhtia: Muovipakkausjätteen keräyksen alkaessa Suomessa vuonna 2016, muovia kerättiin kierrätettäväksi ekopisteiltä 1 200 tonnia vuodessa. Viime vuonna Rinki-ekopisteistä kerättiin kierrätettäväksi jo noin 12 000 tonnia muovia. Suunta on hyvä, mutta muovinkeräysmäärää on lisättävä reippaasti. Nyt muovista kierrätetään 23 %, mutta kolmen vuoden päästä kierrätysasteen pitäisi olla 50 %.

Uudistunut jätelaki tekee muovipakkausten kierrättämisestä entistä helpompaa.

”Ensi vuonna muovipakkausjätteen keräyspisteiden määrä kasvaa valtakunnallisesti vähintään 1000:een. Tällä hetkellä muovikeräys löytyy noin 700 Rinki-ekopisteeltä”, toteaa Lumiaro.

Lisäksi heinäkuuhun 2023 mennessä kaikista vähintään 5 asunnon kiinteistöistä tulee löytyä muovi-, lasi- ja kartonkipakkausten sekä kodin pienmetallin keräysastiat. Moni suomalainen saa siis pian pakkausjätteiden keräysastiat omaan kotipihaansa. Vähintään viiden asunnon kiinteistöjä löytyy Suomesta yli 75 000.



”Pakkausjätteen lajittelu on pieni, mutta tärkeä arjen ekoteko. Siitä hyötyy paitsi ympäristö, myös kukkaro, sillä sekajäteastian tyhjennys on muita jätteitä kalliimpaa”, muistuttaa Lumiaro.

Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Heli Satuli

sähköposti: heli.satuli@rinkiin.fi, puh. 044 320 3622

Miten muovi lajitellaan?

Kuluttajat voivat tuoda Rinki-ekopisteille kaikenlaisia muovipakkauksia. Ringin verkkosivustolta löydät helpot valtakunnalliset ohjeet muovipakkausjätteen lajitteluun: Muovipakkausten lajittelu I Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (rinkiin.fi)

Mitä pakkauskeräykseen voi tuoda?

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy ylläpitää Suomessa yli 1850 Rinki-ekopisteen verkostoa. Kaikissa Rinki-ekopisteissä kerätään kotitalouksien kartonki- ja lasipakkauksia sekä pienmetallia. Noin 700 pisteestä löytyy myös muovinkeräysastia. Lähimmän Rinki-ekopisteen löydät osoitteesta Rinkiin.fi/rinki-ekopisteet. Kartalta voit myös tarkistaa oman ekopisteesi tyhjennys- ja siivousajat.

Kotitaloudet voivat tuoda Rinki-ekopisteeseen Ringin valtakunnallisten ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä. Ohjeet on julkaistu osoitteessa www.rinkiin.fi/lajitteluohjeet. Ohjeet löytyvät myös keräyssäiliöistä.

Miten puristin toimii?