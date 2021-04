Maailmanennätysmies Pekka Koskelan elämäkerta julkaistaan elokuussa

Tammi julkaisee Bidenin virkaanastujaisissa ihastuttaneen runoilija Amanda Gormanin teokset suomeksi 3.2.2021 14:17:02 EET | Tiedote

Tammi on hankkinut oikeudet runoesityksellään Joe Bidenin virkaanastujaisissa koko maailman hurmanneen Amanda Gormanin teoksiin. Hänen tuotantonsa käsittää sekä runoja että lastenkirjoja. Gormanin teokset ovat herättäneet valtavaa kiinnostusta kaikkialla ja niiden oikeudet on myyty huutokaupoilla jo lukuisiin maihin. On selvää, että 22-vuotiaan poikkeuksellisen lahjakkaan runoilijan sanoma tuo sitä toivoa ja valoa, jota maailma nyt kipeästi kaipaa.