Maakunnalliset ympäristöpalkinnot Tero Mustoselle, Huoneistohotelli Lietsulle sekä Mäkikylät ry kyläyhdistykselle

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jakoi vuoden 2021 maakunnalliset ympäristöpalkinnot 3.11.2021 etätilaisuudessa. Palkintoja jaettiin tänä vuonna kolmessa eri sarjassa.

Tero Mustonen, ilmastotutkija – biosfäärialuepalkinto

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen myöntämän ympäristöpalkinnon biosfäärialuesarjassa sai kontiolahtelainen ilmastotutkija ja ammattikalastaja Tero Mustonen. Palkinto myönnetään ansiokkaasta toiminnasta pohjoiskarjalaisen luonnon, ilmaston ja vesiympäristön hyväksi ja kestävän kehityksen edistämisestä suuremmassa mittakaavassa.

Tero Mustonen on mm. osallistunut YK:n ilmastopaneelin IPCC:n 6. raportin kirjoittamiseen ja hänen luotsaamansa Lumimuutos Osuuskunta ennallistaa suo- ja metsäalueita ympäri Suomea. Lumimuutos Osuuskunnan kautta on tehty paljon kansainvälistä yhteistyötä, jossa ideoita ja hyviä käytäntöjä vaihdetaan alueiden ja ihmisten välillä. Mustonen osaa esittää asioita kansantajuisesti ja on tuonut paljon kansainvälistä huomiota ilmaston ja vesiympäristön ongelmille.

Huoneistohotelli Lietsu – yrityspalkinto

Yrityssarjassa palkittu Huoneistohotelli Lietsu on sitoutunut kestävän matkailun kehittämiseen, osaamisen lisäämiseen sekä vastuullisesta matkailusta viestimiseen.

Vuoden 2019 vuoden lopulla avautunut Lietsu on melko uusi toimija, mutta jo tiennäyttäjä alallaan. Vastuullisuus on ollut toimintakonseptin pohjana alusta alkaen. Tämä näkyy arjessa sähkön- ja vedenkäytön hallinnassa, tehostetussa jätteiden kierrätyksessä ja ennakoinnissa, ekologisissa ja eettisissä hankinnoissa sekä paikallisessa yhteistyössä. Heillä on Ekokompassi-ympäristöohjelman sertifikaatti, ja Lietsu kuuluu kansalliseen energiatehokkuussopimukseen sekä Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon.. Lietsu on ensimmäinen Joensuussa Sustainable Travel Finland -merkin saanut pk-yritys.

Lietsu on esimerkillisesti tehnyt yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa ja tarjonnut opiskelijoille paikan oppia vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Lietsun toiminnan ytimessä on tiedottaminen ympäristövastuullisuudesta asiakkaille. Viestintää tehdään nimenomaan oman esimerkin kautta ja toisaalta asiakkailta kerätään palautetta ja ideoita toiminnan kehittämiseksi yhä vastuullisemmaksi.

Kyläyhdistys Mäkikylät ry (Maukkula, Paavonvaara, Issakka) – yhteisöpalkinto

Yhteisösarjassa palkittu Mäkikylät ry on Ilomantsissa toimiva kolmen kylän yhteinen (Maukkula, Paavonvaara, Issakka) voimanponnistus, joka tekee talkootyötä kylien elinvoimaisuuden eteen huomattavia työtuntimääriä vuosittain. Mm. haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien torjuntatalkoisiin osallistuu vuosittain lukuisa määrä ihmisiä. Kyläyhdistyksen alueelle on myös rakennettu luontopolku turvekattoisine laavuineen.

Kyläyhdistys on ollut rakentamassa yhdessä ELY-keskuksen kanssa Ilomantsinjärven valumavesien vähentämiseksi kosteikkoaluetta, joista ensimmäiset kokooma-altaat on jo kaivettu. Kosteikkoalueen ympärille on tulossa virkistysalue luontopolkuineen ja rakennelmineen. Tulevaisuudessa tehdään myös esteetön, pienempi lenkki kosteikkoaltaan ympärille.

Mäkikylät ry on ollut toiminnassa vuodesta 2003 saakka. Vaaramaisemista tunnettu yhdistys haluaa pitää ympäristön siistinä ja miellyttävänä paikkana asua. Kylien alueella on vakituisia asujia noin 200, jonka lisäksi mökkiläisiä noin 50 henkeä.

Maakunnallinen ympäristöpalkinto

Pohjois-Karjalan ELY-keskus palkitsee vuosittain Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineen henkilön ja/tai yhteisön ja/tai yrityksen sekä biosfäärialuetoimijan tunnustuksena ansiokkaasta työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tärkeää on, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Pohjois-Karjalassa.

Palkinto on jaettu kaksikymmentä kertaa alkaen vuodesta 2002. Tänä vuonna palkintoina jaettiin taiteilija Henriikka Leppäsen tekemät Räpyläkulho -keramiikkateokset.