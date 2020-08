Maamme eniten some-seuraajia kerännyt asianajotoimisto jatkaa alan mullistamista: Lakitupa-auto lähtee kiertämään Suomea

Tamperelainen VisionLaw haluaa rikkoa myyttejä perinteisestä asianajotoimistosta. Yhtiön helposti lähestyttävässä Lakitupa-autossa lakimies neuvoo asiakkaita liikkuvassa toimistossa. Auto kiertää syyskuun alussa Jyväskylässä, Kuopiossa, Hämeenlinnassa, Parkanossa, Seinäjoella ja Vaasassa. Lisäksi VisionLaw’n digitaalinen kokonaisuus mahdollistaa juristipalvelut täysin etänä.

”Halusimme madaltaa kynnystä lakimiesavun saamiseen ja muuttaa alaa”, kertoo VisionLaw’n toimitusjohtaja, asianajaja Jussi Pirhonen tuoreesta palvelukonseptista. ”Perinteisesti asianajotoimistoa ajatellaan tahona, joka on kallis, vaikeasti lähestyttävä ja ehkä kuluttajalle jopa pelottavan oloinen. Mietimme, miten voisimme rikkoa tuota kansan keskuudessa olevaa pinttynyttä mielikuvaa. Aina on ollut näin, mutta voisivatko asiat olla tulevaisuudessa toisin?”



VisionLaw’n Lakitupa-auto on asiakkaiden tapaamiseen suunniteltu liikkuva minitoimisto, jossa voidaan pitää neuvotteluita ja laatia asiakirjoja. Konseptia pilotoitiin kesällä 2020, kun Lakitupa kiersi Suomea kahden viikon ajan pysähtyen leirintäalueilla sekä erilaisten nähtävyyksien ja luontokohteiden äärellä. Lakitupa-autoon voi tulla poikkeamaan matalalla kynnyksellä, ja liikkuvan toimiston suosio on jo nyt yllättänyt Pirhosen: ”Minulle soitti hiljattain asiakas, joka nimenomaan vaati saada tulla tapaamaan minua Lakitupaan – vakituisen toimistomme neukkarin sijaan.”

Lakitupa-auto suuntaa ensimmäiselle kaupunkikiertueelleen seuraavasti:

Ke 2.9.2020 kello 13-15 Jyväskylä, Kirkkopuisto

To 3.9.2020 kello 12-14 Kuopio, Tori

La 5.9.2020 kello 12-14 Hämeenlinna, Tori

Ma 7.9.2020 kello 10-11 Parkano, Rautatieasema

Ma 7.9.2020 kello 13-15 Seinäjoki, Lakeuden Risti

Ti 8.9.2020 kello 10-12 Vaasa, Kauppatori

Yhtiö on vahvasti panostanut myös digitalisaatioon. ”Koronakevään aikana huomasimme etäpalveluista puhuttaessa, että meillä oli ollut jo kaikki kauan valmiina siinä missä muut alan toimijat vasta miettivät näitä”, Pirhonen kertoo. ”Asiakkaamme ovat jo pitkän aikaa olleet tottuneita siihen, että meiltä voi esimerkiksi varata neuvotteluajan lakimiehelle verkosta. Olemme kehittäneet oman palvelun, jonka kautta minkä tahansa asiakirjan tekeminen asianajajan kanssa onnistuu etänä. Oman mobiilisovelluksemme kautta puolestaan asianajajan palvelut kulkevat kätevästi mukana asiakkaan taskussa. Kaikki nämä toiminnot ovat asiakkaalle kustannustehokkaampia kuin perinteiset asianajopalvelut.”







Taustatietoa Asianajotoimisto VisionLaw'sta



Asianajotoimisto VisionLaw’n perustaja, asianajaja/varatuomari Jussi Pirhosella on yli 20 vuotta asianajokokemusta. Hän on perustanut ensimmäisen asianajotoimistonsa vuonna 2005. Vuonna 2017, vahvasti visioituaan alan tulevaisuuden muutoksia, hän siirtyi pois perustamastaan toimistosta, joka oli kasvanut suurimpien tamperelaisten toimistojen joukkoon. VisionLaw syntyi.



Lisäksi Pirhonen on toiminut kahden teknologiayrityksen johdossa. Hänen erikoisosaamisiinsa lukeutuvat startupit, liikejuridiikka sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden juridiikka. VisionLaw’n toimisto sijaitsee Tampereen keskustassa, ja yhtiöllä on toimitilat myös pääkaupunkiseudulla. Yritys palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita ympäri Suomen. Yrityksellä on myös eniten sosiaalisen median seuraajia Suomen asianajotoimistoista.