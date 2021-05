Mahdollistetaan kunnallinen tulevaisuus lapsille ja nuorille!

Talous ja nuoret TATin Yrityskylä haastaa työpaikat tekemään työelämälupauksia korona-ajan nuorille 30.11.2020 06:43:55 EET | Tiedote

Yrityskylän Tulevaisuuslupaus-kampanja haastaa yritykset ja muut työpaikat tarjoamaan myönteisiä työelämäkokemuksia nuorille. Kampanjan tavoitteena on myös nostaa keskusteluun se, miten korona vaikuttaa nuorten elämään. Työelämäkokemusten saaminen on vaikeutunut, koska TET-jaksoja ja kesätyömahdollisuuksia on peruuntunut. TATin Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen mukaan nuoret ovat erittäin kiinnostuneita työelämästä ja he toivoisivat kouluihin lisää työelämätietoutta. Lisäksi tutkimuksen mukaan nuoret kokevat koronan myötä tulevaisuuden epävarmempana kuin vanhemmat. Jo lähes 50 Yrityskylän kumppania eri puolilta Suomea on tehnyt lupauksen, jolla he pyrkivät parantamaan nuorten mahdollisuuksia työelämään kiinnittymisessä. Lupauksen antaneet työnantajat ovat esimerkiksi luvanneet tarjota TET-paikkoja, työnhakusparrausta ja sitoutuneet huolelliseen kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen. Tulevaisuuslupaus-kampanja on osa Yrityskylän 10-vuotisjuhlavuotta Talous ja nuoret TATin Yrit