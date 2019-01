Mahdollisuuksia muuttajille: tuore raportti tarkastelee eri maiden verojärjestelmiä yksityishenkilöiden näkökulmasta

Global Opportunities for Relocation 2018 -raportissa tarkastellaan verojärjestelmiä kautta maailman. Tutkimusraportin tulosten pohjalta yksityishenkilöt, joilla on verotettavaa tuloa tai omaisuutta useammassa maassa voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja asuinmaansa suhteen.

BDO:n tekemässä Global Opportunities for Relocation 2018 -raportissa tarkastellaan verojärjestelmiä kautta maailman. Tammikuussa julkaistun tutkimusraportin tulosten pohjalta yksityishenkilöt, joilla on verotettavaa tuloa tai omaisuutta useammassa maassa voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja asuinmaansa suhteen.

Kansainvälisten veroasiantuntijoiden kokoama raportti tarjoaa läpileikkauksen verojärjestelmistä 40 lainkäyttöalueelta. Mukaan on otettu kansainvälisten asiantuntijoidemme kokemukseen pohjautuen suosituimmat sijainnit, jonne muuttoliike tällä hetkellä suuntautuu. Raportti on luettavissa interaktiivisessa pdf-muodossa, josta löytyy myös linkityksiä interaktiiviseen karttaan.

Raportissa kuvataan, millaisia vetovoimatekijöitä eri mailla on ja millaisissa olosuhteissa mikäkin maa on otollisin valinta. Suomen verojärjestelmä on tutkimuksessa luokiteltu uusia asukkaita suosivaksi järjestelmäksi. Euroopan ja Lähi-Idän verojärjestelmiä käsitellään raportissa sivulta 6 alkaen.

“Yritysverotuksessa on havaittavissa kansainvälistä yhteistyötä ja lähentymistä, ja valtiot ovatkin ottaneet käyttöön yhdenmukaisia järjestelmiä kuten BEPS:in ja digitaaliset veropalvelut. Samaan aikaan valtiot hyödyntävät erilaisia henkilöverotuksen järjestelmiä houkutellakseen varakkaita yksityishenkilöitä ja sijoittajia, sanoo Richard Montague, Iso-Britannian BDO:n International Private Wealth -osaston johtaja.

Korkean veroasteen maat, kuten USA ja Kanada, houkuttelevat sijoittajia taloudellisilla mahdollisuuksillaan, kun taas kevyen verotuksen maat kuten Singapore, saattavat olla houkuttelevampia verotuksen näkökulmasta.

Ilmasto, koulutus, elämäntyyli ja liiketoiminnan mahdollisuudet ovat tavallisia syitä muuttaa, ja eri tekijät vetoavat eri ihmisiin.

”Kun henkilö muuttaa toiseen maahan, henkilökohtaiset olosuhteet ja mieltymykset vaikuttavat määränpään valintaan. Maailmanlaajuisesti voimme havaita, että erot lainsäädännössä ja sääntelyssä lisäävät henkilöiden ja sijoitusten liikkuvuutta rajojen yli – ja yhtenä syynä tämän muuttoliikkeen taustalla on verotus,” jatkaa Richard Montague.

“Elämme maailmassa, jossa liikutaan kansainvälisesti yhä enenevissä määrin, joten on tärkeää, että yksityishenkilöt kiinnittävät huomiota veroseurauksiin välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä. Yksityishenkilöille voi muodostua verojalanjälki monesti useammassa kuin yhdessä maassa kaksoiskansalaisuuden, kansainvälisen liiketoiminnan ja/tai perhesyiden takia, jolloin veroasioista tulee helposti monimutkaisia. Tällöin verotukseen erikoistuneen asiantuntijan antamasta neuvonannosta on hyötyä,” toteaa Montague.

Harri Huikuri, Suomen BDO:n vero- ja lakipalveluiden johtaja, on yhtä mieltä Montaguen kanssa.

”Veroasioiden lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös sosiaaliturvanäkökulmat jo siinä vaiheessa, kun muuttoa ulkomaille Suomesta tai ulkomailta Suomeen aletaan suunnitella. Kaikkialla Suomessa palvelevat asiantuntijamme auttavat näissä kysymyksissä mielellään,” Huikuri toteaa.