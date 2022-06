Mannerheimin Lastensuojeluliitto käynnistää Tampereella OmaKamu-toiminnan – Vapaaehtoistoiminnasta tukea lasten ja lapsiperheiden arkeen

Koronavuosien ja Ukrainan sotatilanteen takia on lasten tuen tarve lisääntynyt entisestään. Lapsia ja lapsiperheitä tuetaan monin tavoin kunnallisen sosiaalitoimen kautta, mutta tarve ylittää tarjonnan moninkertaisesti. Täydentävää tukea lapsiperheille tarvitaan järjestöiltä. Vastatakseen paikallisten lasten ja nuorten avun tarpeeseen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry on käynnistänyt yhteistyön OmaKamu ry:n kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on organisoida OmaKamu ry:n toimintamallin mukaista vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset tukevat lasten ja lapsiperheiden arkea toimimalla lasten aikuiskavereina.

OmaKamu-toiminta pyrkii vaikuttamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiin ennakoivasti ja pitkäaikaisesti. Kuva: Laura Iisalo

”OmaKamun toimintamalli on ainutlaatuinen Suomessa ja istuu täydellisesti Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvopohjaan ja toimintaan. Yhteisvoimin saamme autettua enemmän lapsia ja lapsiperheitä”, iloitsee MLL Hämeen piiri ry:n toiminnanjohtaja Päivi Meduri. ”Olemme iloisia MLL Hämeen piirin sitoutuneisuudesta ja innosta käynnistää OmaKamu-toiminta Tampereella. Toivomme paikallisten aikuisten tarttuvan mahdollisuuteen tukea lapsia ja nuoria ja samalla saada merkityksellisyyttä myös omaan arkeen”, sanoo OmaKamu ry:n toiminnanjohtaja Pekka Puukko. Ensimmäinen koulutus OmaKamu-toiminnasta kiinnostuneille aikuisille alkaa Tampereella 8.6.2022. Koulutuksesta kahdeksan vapaaehtoista aikuista saa eväitä tärkeään tehtäväänsä lapsen aikuisena kaverina vuosiksi eteenpäin. Vapaaehtoisuuteen perustuva OmaKamu-toiminta pyrkii vaikuttamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiin ennakoivasti ja pitkäaikaisesti. OmaKamu ry:n toimintaa tukee mm. STEA, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä muutamat säätiöt, yritykset ja yksityishenkilöt. Pk-seudun, Lahden ja Hämeenlinnan alueella yhteensä noin 160 lapsella on aikuinen Kamu pitkäaikaisena tukena elämässään. Pelkästään Helsingissä aikuista Kamua odottaa yli 130 lasta. Lisätietoja antavat:

