Maria Ohisalo: Metsiensuojelun jättipotti

Suomalaiset metsät eivät voi hyvin, eivät luonnon monimuotoisuuden tai hiilinielujen osalta. Ympäristöjärjestöt ovat jo vuosia ajaneet sitä, että valtion omistamien metsien suojelua olisi vauhditettava. Nyt tähän toimeen ryhdytään.

– Päätimme tänään suojella noin 30 000 hehtaaria valtion omistamaa metsää. Kohteiden markkina-arvo on yli 100 miljoonan euron luokkaa. Tällä kertarysäyksellä melkein tuplattiin tällä hallituskaudella suojellun metsän määrä, ja kyseessä on yksi isoimmista metsiensuojelua koskevista päätöksistä koko 2000-luvulla, Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö ja ilmastoministeri Maria Ohisalo iloitsee.

Päätöksen myötä suojellaan yli 50 kohdetta ympäri Suomen aina Hämeen Lopelta Inariin asti.

– Isoista kohteista nostan esiin Sallan Tuntsan, joka säästyi suurelta metsäpalolta vuonna 1960. Toisaalta moni pienemmistäkin kohteista on tärkeitä, kuten Oulujärven Kaarresalo ja Kuostonsaari, joiden hakkaamisesta on ollut vuosien ajan kiistely julkisuudessakin, Ohisalo korostaa.

– Kuusamon Kivijärven osalta paikalliset asukkaat ovat jo vuosien varrella kertoneet useaan otteseen tarjoutuneensa ostamaan metsän suojeltavaksi, ja nyt se viimein hallituksen esityksen myötä toteutuu. Kohteisiin sisältyvä Kangasniemen Sikainmäki on hyvä esimerkki siitä, että etelässä on yhä suojelematta reheviä valtionmaiden arvokohteita. Tätä päätöstä valmisteltaessa on hyödynnetty vapaaehtoisten metsäkartoittajien tärkeää työtä, Ohisalo muistuttaa.

Osa alueista on ollut metsätalouskäytön ulkopuolella jo entuudestaan, mutta siitäkin huolimatta niiden suojeleminen on merkityksellistä.

– Kerran suojeltu on aina suojeltu, eikä näitä metsiä voida enää palauttaa talouskäyttöön, Ohisalo painottaa.

Ohisalo on tyytyväinen myös panostuksista nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, hyvinvointialueiden hoitovelan purkuun tarkoitetusta rahoituksesta ja tuesta, jolla autetaan energian hinnan kanssa painiskelevia koteja, maatiloja ja museoita.

Ohisalo kirjoitti aiheesta Vihreässä blogissa: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/metsiensuojelun-jattipotti-ja-tukea-nuorille/