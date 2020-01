Marine- ja offshore-toimialan yritys ALMACO Group digitalisoi globaalin projektiliiketoiminnan ohjauksensa yhteistyössä eCraftin kanssa

ALMACO Group tarjoaa täyden palvelun ratkaisuja meri- ja offshore-teollisuuden majoitus- ja catering-alueiden uudisrakentamiseen ja nykyaikaistamiseen. ALMACO rakentaa ja kunnostaa laivojen ja offshore-alusten kokonaisia sisätiloja, mukaan lukien hytit, märät yksiköt, julkiset tilat, keittiöt, kylmätilat ja jäähdytyslaitteet sekä offshore-yksiköiden asuintilat. ALMACO tekee yhteistyötä laivojen omistajien ja rakentajien kanssa ympäri maailmaa tarjoamalla avaimet käteen -ratkaisuja, jotka sisältävät suunnittelun, projektinhallinnan, varaosat ja ylläpidon. ALMACO on perustettu vuonna 1998, ja sillä on toimistot Brasiliassa, Kiinassa, Suomessa, Ranskassa, Italiassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli n. 100 miljoonaa euroa. Lue lisää www.almaco.cc

eCraft on IT- ja konsultointipalveluihin keskittynyt yritys, jonka palvelut kattavat digitaalisten liiketoimintaratkaisujen kokonaisuuden ml. toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan, kenttätyön sovellukset, analytiikka- ja koneoppimispalvelut sekä sovelluskehityksen ja palvelumuotoilun. Meillä työskentelee yli 300 asiantuntijaa, joiden osaamisessa yhdistyy asiakasymmärrys, uusin teknologia sekä dataosaaminen. eCraft on edelläkävijä Microsoft-ratkaisuissa sekä johtava Adaptive Insights- ja Qlik-konsultointitalo. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Vaasassa, Turussa ja Malmössä. eCraft kuuluu kansainväliseen Fellowmind Groupiin, joka on yksi Euroopan suurimpia digitaalisiin liiketoimintasovelluksiin keskittyneitä taloja. Yhteensä Fellowmindilla on 1000 asiantuntijaa Hollannissa, Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa. Lue lisää www.ecraft.com