Marketing Finland on lähettänyt kattojärjestöilleen vetoomuksen katkaista suhteensa venäläisiin toimijoihin

Effie-tuomaristo on nyt valittu – kaksi tuomaristoa valitsee vuoden tuloksellisimmat markkinointikampanjat. 30.9.2021

Vuoden 2021 tuomaristossa on yhteensä 41 asiantuntevaa tuomaria, päätuomarina toimii Suvi Lähde SEK:iltä. Tuomarointi on kaksivaiheinen ja kummallekin kierrokselle on oma tuomaristonsa. Ensimmäisen kierroksen tuomaristo valitsee finalistit ja toisen kierroksen tuomaristo valitsee voittajat. Tänä vuonna tuomarointi pyritään järjestämään livetilaisuutena.