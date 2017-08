Markkinointi- tai HR-johtaja harvinaisuus pörssiyhtiön hallituksessa

Kauppakamarit vahvistavat USA-suhteita – Finnairin Kati Kaivonen FACC New Yorkin johtoon 12.6.2017 13:00 | Tiedote

Finnair Oyj:n Pohjois-Amerikan maajohtaja Kati Kaivonen on valittu New Yorkissa toimivan Finnish-American Chamber of Commercen (FACC) puheenjohtajaksi 5.6.2017 alkaen. Puheenjohtaja Kati Kaivosen mukaan FACC New York haluaa ottaa vahvemman roolin yritysten verkottajana ja kumppanina USA:ssa ja kehittää jäsenpalveluita USA:ssa toimiville suomalaisille yrityksille. Finnairin kaltaisten veturiyritysten mukanaolo toiminnassa on elinehto, mutta yhä useampi USA:n markkinoista kiinnostunut pk-yritys halutaan myös mukaan.