Martinex on mukana Roosa nauha -kampanjassa tukemassa syövän tutkimusta

Roosa nauha -keräyksellä on kerätty varoja rinta- ja gynekologisten syöpien tutkimukselle Suomessa vuodesta 2003. Syksystä 2020 alkaen keräys laajeni ja sillä tuetaan syöpätutkimusta yleisemmin. Syöpäsäätiö on suurin suomalaisen syöpätutkimuksen yksityinen tukija. ”Martinex on ylpeä saadessaan olla mukana tärkeässä asiassa, joka koskettaa lukuisia ihmisiä ja heidän läheisiään. Olemme valinneet Roosa nauha -tuotteiksemme leivontatarvikkeita, joiden pinkki väri tuo iloa ja toivoa leivontahetkiin”, sanoo Amanda Sandström, Martinex Oy:n tuotepäällikkö.

Iloleipurin Roosa nauha -valikoimasta löytyy muun muassa erilaisia vuokia, muffinssikuppeja, nuolija ja mittalusikoita. Iloleipurin tuotteiden värimaailma on vaaleanpunaista, Roosa nauha -kampanjan sanomaa kunnioittaen.

”Piristä arjen askareita, tuo leivontaan lisää iloa ja väriä – kokeile leivontaa matalalla kynnyksellä ja pidä hauskaa. Leivonta saa olla mukavaa. Se ei haittaa, vaikka vähän roiskuu tai syntyy sotkua. Lopputulos on tärkein, ja ilo”, Sandström lisää.

Martinexin oma leivontasarja Baking by Martinex palaa kampanjan myötä juurilleen ja vaihtaa nimensä takaisin Iloleipuriksi. Uudistunut Iloleipuri on yhtä kuin värejä, inspiraatiota ja iloa keittiöön sekä leivontaan, sesonkeja seuraten. Iloleipuri kannustaa kaikkia leipomaan, yhdessä tai erikseen, itselle, perheelle, ystäville tai vaikka työkavereille. Aina on hyvä hetki leipoa ja kokeilla rohkeasti eri reseptejä.

Viime vuonna Roosa nauha -keräyksellä saavutettiin kaikkien aikojen tulos: viisi miljoonaa euroa suomalaiselle syöpätutkimukselle. Iloleipurin Roosa nauha -tuotteita ostamalla tuet arvokasta työtä suomalaisen syöpätutkimuksen edistämiseksi.