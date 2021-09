Maskisuositukset höllenevät Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tarkastelemaan alueen tilannekuvaa tiistaina 21.9. Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaasta väestöstä 81,4 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Täysin rokotettuja eli kaksi rokoteannosta saaneita yli 12-vuotiaista on nyt 63,1 prosenttia. Ryhmä linjasi, että epidemiatilanteen säilyessä tasaisena ja rokotekattavuuden samaan aikaan noustessa alue on palannut koronaepidemian perustasolle.

”Vaikka tartuntoja todetaan alueella edelleen jonkin verran, parantaa koko ajan korkeammalle kiipeävä rokotekattavuus epidemiatilanteen kokonaiskuvaa, eikä tilanne aiheuta uhkaa sairaaloiden kuormittumiselle”, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin johtajaylilääkäri Terhi Nevala kommentoi.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan Pohjois-Pohjanmaalla nyt

Joukkoliikenteessä.

Koronavirustestiin hakeutuville henkilöille matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuville matkustajille heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoilla kaikille työntekijöille

Korkean riskin tapahtumissa, kuten sisätiloissa järjestettävissä massatapahtumissa.

Ravitsemusliikkeiden aukioloaukioloaikojen ja asiakaspaikkamäärien osalta päätökset tekee valtioneuvosto.

Sairaanhoitopiirin voimassa olevan ohjeistuksen mukaan kaksi rokoteannosta saaneita tai alle 12-vuotiaita ei pääsääntöisesti enää testata, jos heillä on vain lieviä oireita. Kaksi kertaa rokotettu välttää myös karanteenin, jos toisen rokoteannoksen saamisesta on kulunut vähintään viikko.

THL:n suosituksen mukaisesti varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua ei katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi, vaan näissä tilanteissa selvitetään varsinaisesti altistuneet eli ne, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut on tosiasiallisesti ollut lähikontaktissa.