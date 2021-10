Maskisuositus ELY-keskuksen joukkoliikenteeseen (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.9.2021 30.9.2021 11:14:50 EEST | Tiedote

Kevään tulvat ja kesän kuumuus ja kuivuus on tasaantunut yllättävän laajasti lähelle pitkänajan keskiarvoja. Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,92. Kallaveden pinta on uudelleen laskusuunnassa. Nyt taso on 1 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja menossa alaspäin. Pitkäaikaiskeskiarvon trendi taas on kääntymässä ylöspäin, joten vähäisellä sade-ennusteella painutaan ajankohdan keskimääräisen alapuolelle. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla, tosin Kiuruvedellä on elokuussa isosta juoksutuksesta huolimatta tulvinutkin. Nyt viimeisellä viikolla juoksutukset ovat olleet pieniä kauttaaltaan. Nilsiän reitillä on pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla. Juojärvellä vedenpinta on ajankohdan keskiarvoon nähden alempana kuin Nilsiän reitillä. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 1 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,14. Säännöstelem