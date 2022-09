Mastercard Economics Institute: Taloudellisessa paineessa kuluttajat asettavat elämykset ja välttämättömyydet etusijalle

Verkkokaupan päivittäistavaraostokset 70 % prosenttia korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa. 1

Kuluttajat varasivat kesällä 2022 15 % enemmän lentoja kuin vuonna 2019. 2

Etätyötrendit vaikuttavat siihen, kuinka elämme ja missä käytämme rahamme – ”viikonloput” aikaistuvat.

30.9.2022 – Maailmantalous on aivan uudenlaisessa jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Kuluttajien tekemät valinnat voivat auttaa paljastamaan, mihin suuntaan talous on kehittymässä. Mastercard Economics Institute n ”Shifting Wallets” -raportin mukaan kuluttajat ympäri maailmaa pitävät tiukasti kiinni tottumuksistaan, jotka tekevät elämästä mukavaa tai antavat elämyksiä tai molempia.

Viimeisimmässä Mastercard Economics Instituten raportissa käytetään ainutlaatuisia ja usein käytettyjä taloudellisia mittareita vastaamaan kolmeen kuluttajien rahankäyttöä koskevaan avainkysymykseen: mitä, missä ja milloin. Raportin keskeisiä havaintoja ovat:

Mitä: Kun hintojen nousu pakottaa kuluttajat tasapainottelemaan pakollisten ja harkinnanvaraisten menojen välillä, matkailu ja ruoka ovat hallinneet keskustelua viime vuosina.

Kuluttajat asettavat edelleen matkailun etusijalle. Kuluttajien lentovaraukset olivat touko–kesäkuussa globaalisti 15 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 lisääntyneistä logistisista haasteista ja hintapaineista huolimatta.2

Eniten matkailun kasvuun maailmanlaajuisesti vaikuttivat lyhyet lennot (20 %:n kasvu pitkiin lentoihin verrattuna) 3 . Poikkeuksena ovat Euroopan maat, joissa matkailijoille on lyhyille matkoille tarjolla hyviä vaihtoehtoja lentämiselle.

. Poikkeuksena ovat Euroopan maat, joissa matkailijoille on lyhyille matkoille tarjolla hyviä vaihtoehtoja lentämiselle. Suomessa lyhyiden lentovarausten määrä oli 27,15 prosenttia korkeammalla elokuussa 2022 verrattuna vuoteen 2019. Pitkien lentovarausten määrä oli Suomessa elokuussa 2022 21,43 prosenttia matalammalla tasolla kuin vuonna 2019.

Ulkona syömisen helppous viehättää. Ravintoloissa kulutettiin tänä vuonna rahaa 25 % enemmän verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2021. Ruokakauppoihin meni 14 % enemmän rahaa lähinnä, koska inflaatio on nostanut ruoan hintoja. 4

Kun tarkastellaan pitkän aikavälin kehitystä, päivittäistavaroiden verkkokauppa on kasvanut 70 % verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan (2019), kun taas kulutus päivittäistavaraliikkeissä kasvoi 25 %.1 Tämä kertoo pandemian aiheuttamasta digisiirtymästä sekä siitä, että kuluttajat haluavat jatkaa verkkokaupoissa asioimista sen helppouden takia.

Missä: Pandemian aiheuttamat liiketoiminnan lopetukset kohdistuivat pahiten pieniin yrityksiin. Ne yrittivät selviytyä siirtymällä nopeasti verkkokauppaan.

Pienet yritykset hyötyvät verkkopalveluista. Pienet verkossa toimivat yritykset kuten veroneuvonta, tutorointi ja hoitopalvelut kasvavat 1,5–2 kertaa nopeammin kuin suuret verkkopalveluyritykset.5Tämä kehitys on nähtävissä erityisesti Belgiassa, Brasiliassa, Italiassa. Kanadassa ja Singaporessa.

Suuret vähittäismyyjät suoriutuvat merkittävästi pieniä yrityksiä paremmin digitalisaatiossa. Vähittäiskaupassa suurten yritysten sähköisen kaupan myynti kasvoi elokuussa 66 % verrattuna vuoteen 2019. Pienyrityksillä vastaava luku oli 27 %.6 Ero on erityisen ilmeinen kehittyneissä talouksissa, kuten Australiassa, Hongkongissa, Saksassa ja Singaporessa.

Milloin: Kuluttaminen tiettyinä viikonpäivinä on mennyttä aikaa. Etätyöskentely ja digitalisaatio ovat muuttaneet käytöstämme, ja mikä tahansa ilta voi ilmeisesti nykyään olla treffi-ilta. Tämä vaikuttaa merkittävästi vähittäismyyjien, ravintoloiden ja muiden liiketoimintojen henkilöstösuunnitteluun ja toimitusketjuihin.

Sekä tavaroihin että elämyksiin liittyvä kuluttaminen siirtyy arkipäiviin.

Maailmanlaajuisesti noin 5 % tavarataloissa viikonloppuisin tapahtuneesta kulutuksesta on siirtynyt arkipäiville. Se vastaa noin 22,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria maailman tavaratalojen myynnissä. 7

Yhdysvalloissa elokuvateattereissa kuluttaminen – kumulatiivisesti kolme prosenttiyksikköä – on siirtynyt viikonlopuista arkipäiviin, lähinnä torstaihin ja jossain määrin maanantaihin.

“Rahan käytön kohteet muuttuvat, kun kuluttajat tottuvat uuteen elämänrytmiin”, sanoo Natalia Lechmanova, Mastercard Economics Instituten senioriekonomisti EMEA-alueella. ”Vaikka hinnat ja korot nousevat ja talouden epävarmuus kasvaa, kuluttajat arvioivat edelleen kulutustottumuksiaan sen perusteella, mikä sopii parhaiten heidän elämäänsä.”

Lue Shifting Wallets: New consumer spending habits -raportti kokonaisuudessaan täältä . Muut Mastercard Economics Instituten raportit löytyvät täältä .

###

Vastuuvapauslauseke

Tämä esitys ja sisältö on tarkoitettu yksinomaan tiedotustarkoituksiin tarkoitetuksi tutkimusvälineeksi eikä sijoitusneuvonnaksi tai suositukseksi tietylle toiminnalle tai sijoitukselle, eikä niihin pitäisi luottaa, kokonaan tai osittain, päätöksenteon tai sijoitustarkoitusten perustana. Tätä esitystä ja sen sisällön tarkkuutta ei taata ja ne toimitetaan sellaisenaan käyttäjille, jotka tarkistavat ja käyttävät näitä tietoja omalla vastuullaan. Tämä esitys ja sisältö, mukaan lukien Mastercard Economics Instituten arvioidut talousennusteet, simulaatiot tai skenaariot, eivät millään tavoin heijasta odotuksia (tai todellista) Mastercardin operatiivista tai taloudellista suorituskykyä.

Mastercard Economics Institute

Vuonna 2020 perustettu Mastercard Economics Institute käyttää ainutlaatuisia ja usein mitattuja taloudellisia mittareita, joista saatua tietoa voidaan soveltaa käytäntöön. Tulokset antavat yritysten ja hallitusten johtajille näkemyksiä, joiden avulla he voivat tehdä harkittuja päätöksiä ja saada niillä aikaan aiempaa parempia tuloksia.

1 Kuvaa poikkeamaa yli pandemiaa edeltävän trendin. Mittaa aggregoidut ja anonymisoidut käsitellyt volyymit (nimellismäärät Yhdysvaltain dollareissa ilman valuuttakurssia) elokuun 2022 loppuun asti. Kausitasoitettu ja hintakorjattu globaali arvio.

2 Vastaa vertailujaksolla tehtyjen lentovarausten määrää verrattuna samaan aikaan vuonna 2019. Perustuu Mastercard Economics Instituten kolmansilta osapuolilta hankkimiin aggregoituihin ja anonymisoituihin lentovaraustietoihin.

3 Vastaa tehtyjen lentovarausten määrää suhteessa samaan aikaan vuodesta 2019 elokuuhun 2022. Perustuu Mastercard Economics Instituten kolmansilta osapuolilta hankkimiin aggregoituihin ja anonymisoituihin lentovaraustietoihin.

4Kuvaa tämän vuoden aggregoitujen ja anonyymisoitujen käsiteltyjen volyymien kasvuvauhtia (nimellismäärät Yhdysvaltain dollareissa ilman valuuttakurssia) elokuun 2022 loppuun asti. Kausiluonteisesti oikaistu ja hintakorjattu globaali arvio.

5Luvut kuvaavat aggregoituja ja anonymisoituja vaihtomääriä (nimellismäärät Yhdysvaltain dollareissa ilman valuuttakurssia) elokuuhun 2022 asti. Heijastaa pienten ja keskisuurten yritysten keskiarvoa suuriin vähittäismyyjiin ja palveluyrityksiin 22 maassa. Pienet ja keskisuuret yritykset, on johdettu Mastercard Economics Instituten kehittämällä omalla luokittelumallilla.

6Luvut kuvaavat aggregoituja ja anonymisoituja vaihdettujen volyymien määrää (nimellis Yhdysvaltain dollareissa ilman valuuttakurssia) elokuussa 2022. Kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten ja suurten jälleenmyyjien ja palveluyritysten keskiarvoa maiden välillä 22 maassa. Pienet ja keskisuuret yritykset, on johdettu Mastercard Economics Instituten kehittämällä omalla luokittelumallilla.

7 Lähde: Mastercard Economics Institute, Euromonitor. Viikonlopun ja arkipäivän osuuden siirtymä on johdettu aggregoiduista ja anonymisoiduista vaihtovolyymeistä (nimellismäärät Yhdysvaltain dollareissa ilman valuuttakurssia) elokuun 2022 loppuun mennessä. Osuuden muutos vastaa muutosta kulutuksen keskimääräisessä osuudessa viikonpäivittäin vuonna 2019 verrattuna keskimääräiseen osuuteen kulutuksessa viikonpäivien mukaan vuonna 2022. Tavaratalojen globaalien markkinoiden koko on hankittu Euromonitorilta. Oletetaan, että viikonpäivän osuuden muutos on edustava kaikissa tarjoustyypeissä.

