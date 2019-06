Mastercard ja P27 Nordic Payments Platform rakentavat maailman ensimmäisen reaaliaikaisen maksujärjestelmän

Nopea ja valtioiden rajat ylittävä useamman valuutan asiakastili maksunvälitykseen Pohjoismaihin

Helsinki 25.6.2019 – P27 Nordic Payments Platform (jonka omistavat Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Ryhmä, SEB ja Swedbank) ja Mastercard julkistavat tänään kumppanuuden tarjotakseen reaaliaikaisia maksuja ja erämaksuja Pohjoismaissa ja näin rakentavat edistyneimmän, innovatiivisimman ja tehokkaimman maksujärjestelmän maailmassa.

Yhteistyö luo tehokkaan maksualustan koko Pohjoismaiden alueella eri valuutoille ja yhdistää Pohjoismaiden asukkaat. Rohkea ja kunnianhimoinen avaus muuttaa rahan liikkumista kuluttajien, yritysten, yhteiskunnan ja koko maksualan kesken.

Suuri investointiohjelma on maailman ensimmäinen reaaliaikainen erämaksujen usean valuutan alusta. Se korvaa olemassa olevaa maksuinfrastruktuuria ja näin alentaa välittömien ja turvallisten maksujen kustannuksia ja lisää kilpailukykyä. Jäsenet voivat lähettää ja vastaanottaa rahaa viiveettä alueella aiempaa matalammin kustannuksin ja turvallisemmin.

Pankkitilimaksujen vauhdittaminen ja helpottaminen alueelle kasvattaa valinnanvapautta ja parantaa talouskasvua sekä työllisyyttä mahdollistamalla uusien tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintamallien kehityksen alustalla.

Ensimmäinen yhteistyön askel on taustainfrastruktuurin rakentaminen. Sen jälkeen alkaa yhteisten tuotteiden ja palvelujen kehitystyö.

”Kumppanuus luo maailman ensimmäisen valtioiden rajat ylittävän useamman eri valuutan aiempaa nopeamman maksamisen alueen. Se todistaa Mastercardin visiota tukea todellista valinnan mahdollisuutta olemalla luotettu uusien maksukokemusten tarjoaja sekä laajentaa toimintaamme nopeisiin pankkitilien maksuvirtoihin. Pohjoismaiden markkinat ovat maailman johtavia kehityksen sekä sähköisen maksamisen käytöllä tarkasteltuna ja tämä uusi infrastruktuuri tukee niiden etumatkaa muuhun maailmaan verrattuna”, kertoo Javier Perez, Mastercardin Euroopan alueen johtaja (President Europe).

”Nyt tapahtuu todellinen muutos. Yhdistämällä voimamme Pohjoismaissa kykenemme kehittämään välittömien maksujen ratkaisuja tavalla, johon kukin maa ei pystyisi yksinään. Jakamalla kulut Pohjoismaiden kesken saamme Pohjoismaihin huippuluokan maksuinfrastruktuurin, jonka turvallisuus ja käytettävyys ovat korkeimpien standardien mukaisia. Tämä vauhdittaa innovaatiota ja talouden kasvua Pohjoismaissa vielä enemmän”, sanoo Lars Sjögren, P27 Nordic Payments Platformin toimitusjohtaja.

Kuluttajien ja yritysten kysyntä välittömästi tapahtuville tilien välisille maksutapahtumille kasvaa ympäri maailmaa. Uusi infrastruktuuri nostaa Pohjoismaat suunnannäyttäjiksi ekosysteemillä, joka yhdistää kaikki pankkitilit. Pian perheet ja ystävät voivat maksaa toisilleen mobiililaitteilla riippumatta heidän käyttämistään palveluista tai heidän asuinmaastaan. Yritykset voivat hyötyä yhteydestä laajempaan asiakkaiden ja toimittajien verkostoon ja rahan liikkumisesta saumattomasti maksaessaan tai vastaanottaessaan maksuja. Yksi käyttöliittymä helpottaa pankkien kotimaisten, eurooppalaisten ja kaukaisempien alueiden maksujen hallintaa.

Pankeille uusi alusta tuo reaaliaikaisen näkymän useisiin järjestelmiin, tietoja osapuolista, tilitietoja järjestelmien yli sekä lisänä datalla rikastetun viestiryhmän, joka tuo eri osapuolille mahdollisuuden tutkia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Uusi maksualusta vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän ja lopulliset investointipäätökset.

MasterCard

MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, on teknologiayhtiö globaaleilla maksuteollisuusmarkkinoilla. Meidän maksujenkäsittelyverkostomme on maailman nopein. Yhdistämme kuluttajia, rahoituslaitoksia, kauppiaita, hallituksia ja yrityksiä yli 210 maassa ja alueella. MasterCardin tuotteet ja ratkaisut tekevät arjesta ‒ ostoksista, matkustamisesta, yrityksen pyörittämisestä ja taloushallinnosta ‒ kaikille yhä helpompaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa. Seuraa meitä Twitterissa @MasterCardNews, liity keskusteluumme Beyond the Transaction -blogissa ja tilaa uutiskirjeemmeEngagement Bureau.

P27

P27 Nordic Payments Platfrom AB, www.project27.info, on kuuden Pohjoismaiden suurimman pankin, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, OP Ryhmän, SEBin ja Swedbankin hanke. Hankkeen tavoittena on luoda yksi yhteinen huippuluokan maksualusta Pohjoismaihin. Hanke on käynnistynyt loppuvuonna 2017 ja kunnianhimoisena tavoitteena on sen käyttöönotto vuonna 2021. Migraation toteutuminen edellyttää yhdistymisen hyväksymistä, selvitysluvan anomista ja lopullisia investointipäätöksiä.