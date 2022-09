Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelma ja YK:n kehitysohjelma UNDP ryhtyvät kumppaneiksi ja vahvistavat sitoutumistaan startupin vaikuttavuuden mittaamiseen ja hallintaan

Mastercard ja sen Lighthouse MASSIV -kumppanuusohjelma ryhtyvät Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) kumppaniksi. Lighthouse MASSIV on startupeille tarkoitettu maksuton ohjelma, jonka tavoitteena on auttaa miljardia ihmistä elämään entistä vauraampaa ja turvallisempaa elämää vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman tarkoitus on tukea vastuullisesti ympäristöönsä vaikuttavia teknologiayrityksiä niiden vaikuttavuuden mittaamisessa ja hallinnassa ja kytkeä ne YK:n verkostoon ja hankkeisiin

Lighthouse MASSIV -ohjelma käynnistyi vuonna 2019, ja siitä lähtien siinä on ollut mukana laajentumiskykyisiä yrityksiä, jotka keskittyvät ratkaisemaan maailman monimutkaisimpia haasteita, joihin lukeutuvat ilmastonmuutos, köyhyys sekä sosiaalinen ja taloudellinen syrjäytyminen.

Syksyllä 2022 maailmalla on ennennäkemättömiä geopoliittisia konflikteja, COVID-19-pandemian aiheuttamat globaalit taloudelliset haasteet jatkuvat edelleen ja ilmastonmuutos tuntuu ihmisten arjessa. Nyt on oikea aika nopeuttaa yksityisen sektorin panotusta Agenda 2030:een kestävän kehityksen edistämiseksi ripeästi. Kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttaminen ajoissa ei edellytä yksityiseltä sektorilta pelkästään kokonaisvaltaista vastuullisten toimintatapojen omaksumista, vaan visionäärisiltä startupeilta tarvitaan yhtä lailla innovatiivisia ratkaisuja maailman ongelmien ratkaisemiseksi.

“Meillä on vain kahdeksan vuotta 2030 Agendassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, joten kaikkien on käärittävä hihansa. Tiukka aikataulu korostaa Lighthouse MASSIVin kaltaisten ohjelmien tärkeyttä. Siitä vaikuttavuutta hakevat startupit saavat kohdennettua tukea pystyäkseen työskennelläkseen strategisesti kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Ne oppivat myös ottamaan vaikuttavuuden mittaamisen osaksi toimintaansa ja näin pienentämään hiilijalanjälkeään, mahdollistamaan oikeudenmukaisen talouskasvun ja varmistamaan osallistavan kehittämisen ja hallinnan. Arvostamme tärkeää Mastercard-kumppanuutta, jossa tarjoamme vaikuttavuuden mittaus- ja hallintapalveluita startupeille.”– Marcos Neto, YK:n kehitysohjelman kestävän rahoituksen hubin johtaja

Syksyn ohjelma käynnistymässä

Ohjelmaan osallistuville startupeille tarjotaan UNDP-kumppanuuden ansiosta laadukasta neuvontaa vaikuttavuuden mittaamisesta ja hallinnasta. Aiemmissa ohjelmissa nämä ovat olleet osa "asiantuntijatyöpajaa", jossa yritykset saavat tukea erilaisille osaamisalueille, kuten maantieteelliseen laajentumiseen, käyttäjäkokemuksen suunnitteluun, markkinointiin ja kaupallistamiseen. Osallistuvilta yrityksiltä saatu palaute on ollut positiivista. Tämä inspiroi ohjelmaa sisällyttämään Stine Kirstein Jungen, UNDP:n pohjoismaisen toimiston yksityissektorin neuvonantajan, viralliseen Lighthouse MASSIVin neuvoa-antavaan toimikuntaan ja tehostamaan näin vaikuttavuuden mittaamista koko ohjelmassa.

"Näemme yhä enemmän vaikuttavuutta tavoittelevia, jo yli startup-vaiheen kasvaneita yrityksiä, joissa tunnustetaan vaikuttavuuden mittaamisen ja hallinnan tärkeys. Liiketoiminnan näkökulmasta ne näkevät tämän tarpeellisuuden, koska se parantaa investointimahdollisuuksiaan ja auttaa houkuttelemaan ja säilyttämään lahjakkaita työntekijöitä. Vielä tärkeämpää on kuitenkin käynnissä oleva muutos: yhä useammat yritykset alkavat ottaa täyden vastuun vaikutuksestaan planeettaamme. On olennaista, että tuemme ja juhlistamme näitä yrityksiä. Näin ne voivat innostaa myös muita liittymään vihreään ja oikeudenmukaiseen liikkeeseen.” – Stine Kirstein Junge, UNDP:n pohjoismaisen toimiston yksityissektorin neuvonantaja

Startupeja tukevan neuvoa-antavan toimikunnan jäsenten joukossa on edustajia Swedbankista, Danske Bankista, VNTRS:stä ja Nordic Impact Fundsista. Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelma keskittyy Pohjoismaihin ja Baltiaan, ja tähän mennessä se on auttanut 27:ää vaikuttavuuteen pyrkivää teknologiayritystä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Virosta kasvamaan kumppanuuksien kautta.

Kumppanuudet ovat välttämättömiä vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi

Ohjelmassaan Mastercard keskittyy yksinomaan kestävään kehitykseen, taloudelliseen osallisuuteen ja sosiaalisiin vaikutuksiin keskittyviin yrityksiin ja käyttää maailmanlaajuista verkostoaan perustajien tukemiseen.

YK:n johtavana kehitysjärjestönä UNDP on ainutlaatuisessa asemassa auttaakseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa yli 170 maassa ja alueella. UNDP on työskennellyt menestyksekkäästi useiden tavoitteiden parissa samanaikaisesti ja tukee yksityisen sektorin osallistumista kestävään kehitykseen, sillä se on työskennellyt useiden tavoitteiden rinnalla samanaikaisesti.

Mastercard Lighthouse MASSIVin ja UNDP:n kaltainen yhteistyö vahvistaa osaltaan yksityisen sektorin roolia, kun vaikutamme ihmisiin positiivisesti ja varmistamme paremman planeetan tuleville sukupolville. Lighthouse MASSIV -ohjelma on täällä tukemassa vaikuttavuusstartupeja tämän vastuun ottamisessa ja kasvamisessa.

“Koska työskentelemme nopeasti kasvavien yritysten kanssa, on yhä tärkeämpää raportoida niiden vaikutuksista ja olla täysin varmoja sijoittajille, asiakkaille ja laajemmalle yhteiskunnalle esitettyjen vaikuttavuusväittämien todenmukaisuudesta. UNDP esittelee yrityksille kestävän kehityksen tavoitteiden määritelmiä ja vertailukohtia ja antaa ohjeita käyttövalmiin työkalupakin avulla, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen tavan mitata ja hallita vaikuttavuutta.” – Eleonore Hinlopen, Lighthouse MASSIV -ohjelmapäällikkö, Mastercard Pohjoismaat ja Baltia.

Vuosien mittaan Mastercard Lighthouse MASSIV -ohjelmassa on ollut muun muassa seuraavat yritykset: Investure, yhteissijoitusalusta kehittyville markkinoille; DDFinance tarjoaa vakuutusmarkkinapaikan säästöryhmille Afrikassa; Eliq, älyenergiayhtiö vastuulliseen energiankulutukseen; ja Farmforce, joka jäljittää elintarvikeketjuja parantaakseen viljelijöiden elämänlaatua ja suojellakseen ympäristöä. Lue lisää Lighthouse MASSIV -yritysten kumppanuuksista ja kasvusta äskettäin julkaistusta Mastercard Lighthouse -raportista.

“Vahvan kumppaniverkoston teknologiayrityksenä Mastercard ymmärtää, kuinka tärkeitä kumppanuussuhteet ovat kasvulle. Vaikuttavuusteknologiayritysten perustajien tukeminen kumppanuuksien ja kasvun löytämisessä on yksi asia, mutta vielä tärkeämpää on pystyä mittaamaan todellista vaikutusta, jonka väitetään syntyvän." – Mats Taraldsson, Mats Taraldsson, innovaation ja fintech- ja vaikuttavuusteknologian yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Lighthouse MASSIV

Mastercardin Lighthouse MASSIV on avoimen innovoinnin alusta, joka rakentaapitkäaikaisia kumppanuuksia skaalatakseen yrityksiä, jotka ovat keskittyneet tavoittelemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelma tarjoaa eri tiimeille kannustimia sekä pääsyn kumppaniresursseihin. Ohjelma pyrkii vaalimaan kumppanuuksia, jotka parantavat miljardin ihmisen elämää vuoteen 2025 mennessä. Lighthouse MASSIV on suunniteltu kolmivaiheiseksi ohjelmaksi. Viisi yritystä tapaa neuvonantajamme, valitut johtajat ja kumppanuusasiantuntijat ympäri maailmaa. Jokainen kumppanuusehdotus saa palautetta lakiasiain, muotoilun ja teknologia-alan asiantuntijoilta ennen kuin ne raportoivat tuloksia kumppanuuksistaan neuvonantajille. Voittajaksi nousee tiimi, jolla on potentiaalia vaikuttaa useimpiin ihmisiin kumppanuuksiensa avulla.

Lisätietoa Lighthouse MASSIV -ohjelmasta: www.mclighthouse.com/massiv

YK:n kehitysohjelma UNDP

UNDP on YK:n johtava organisaatio, joka taistelee köyhyyden, eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen aiheuttaman epäoikeudenmukaisuuden lopettamiseksi. Laajan asiantuntija- ja kumppaniverkostomme kanssa 170 maassa autamme valtioita rakentamaan integroituja, kestäviä ratkaisuja ihmisille ja planeetallemme. Lue lisää osoitteessa undp.org tai seuraa osoitteessa @UNDP.

