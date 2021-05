Mastercardin ‘Football Fandom Study’ -selvityksen mukaan 90 prosenttia kannattajista uskoo fanituksensa vahvistavan pelaajia

Jaa

Pelaajat, kannattajat ja managerit ovat innokkaita palaamaan stadioneille. Mastercardin lähettiläänä toimiva José Mourinho kertoo, kuinka tärkeää on, että kannattajat ovat läsnä paikan päällä stadionilla (video).

Selvityksen vastaajista 86 prosenttia uskoo, että jalkapallofanina oleminen saa heidät suhtautumaan myönteisemmin elämään, ja 45 prosenttia eurooppalaisista jalkapallofaneista uskoo kannustamisen yhdessä muiden kanssa saavan heidät suhtautumaan intohimoisesti jalkapalloon.

Tänä vuonna maskotit tapaavat pelaajia virtuaalisesti, kun Mastercard tuo markkinoille useita digitaalisia kokemuksia tuomaan kannattajat kotoa käsin lähemmäs tapahtumia

JALKAPALLOFANIUDEN VOIMA

Mastercard teetti "Football Fandom Study" -selvityksen toukokuussa kuudessa Euroopan maassa. Mastercardin selvitykseen osallistui 12 000 jalkapallofania. Vastaajat kertoivat, mitä he odottavat eniten koronan jälkeiseltä ajalta ja miten jalkapallofanina oleminen vaikuttaa peliin ja heihin itseensä.

Selvitys kertoo kannattajien tärkeästä roolista ainutlaatuisten hetkien synnyttämisessä jalkapallo-otteluissa ja kuinka kulunut vuosi on opettanut meitä olemaan koskaan ottamatta urheilutapahtumia itsestäänselvyytenä.

Vastaajista 90 prosenttia uskoo, että heidän tukensa tekee pelaajista vahvempia. Vastanneista 86 prosenttia uskoo myös, että kokoontuminen tukemaan jalkapallojoukkueita saa ihmiset suhtataumaan elämään myönteisemmin. 60 prosenttia sanoo, että otteluiden seuraamisen ylä- ja alamäet valmistavat hyvin arkipäivän epävarmuustekijöihin, mikä on ollut hyvin tärkeää kuluneena vuonna.

Tätä näkemystä tukee myös José Mourinho, joka sanoo fanien olevan jalkapallon ainutlaatuisten hetkien perusta. “Fanien osoittama tuki ja äänekäs kannustus sekä energia – myös muiden joukkueiden kannattajilta – me tarvitsemme tätä kaikkea.”

FANIEN PALUU STADIONILLE

Noin 12 000 kannattajaa saa osallistua jalkapallon Mestarien liigan finaaliotteluun Estádio do Dragão -stadionilla Portossa, jossa on kosketukseton maksuympäristö. Mastercard on ponnistellut luodakseen koronaan edeltävän ajan tunnelman, ja kaikilla palvelupisteillä voi maksaa lähimaksuilla.

FANIEN KORVAAMATTOMAT KOKEMUKSET KOTONA

Mastercard on esitellyt useita digitaalisia kokemuksia tuodakseen fanit lähemmäs peliä kotoa käsin. Neljä pelaajamaskottia voivat tavata maailman parhaita pelaaiia virtuaalisesti ennen finaalia. He voivat olla vuorovaikutuksessa pelaajien kanssa stadionin sisäänkäynnin suurelta led-näytöltä, kun pelaajat saapuvat. Hanke on toteutettu yhdessä UEFA Foundation for Children -säätiön kanssa, joka valitsi hankkeeseen kaksi vammaista lasta Englannista. Virtuaalitapahtumaan osallistuu myös kaksi lasta Istanbulista.

Lisäksi Mastercard lähentää kannattajia intohimonsa jalkapallon kanssa kumppanuudellaan Mestarien liigan kanssa ja on tarjonnut ainutlaatuisia kokemuksia ympäri maailman. Näihin tilaisuuksiin on osallistunut hollantilainen jalkapallolegenda ja nelinkertainen Mestarien liigan voittaja Clarence Seedorf sekä legendaarinen Brasilian AC Milan -keskikenttäpelaaja ja Kultainen pallo -palkinnon voittanut Kaká. Mastercard-kortinhaltijat voivat myös osallistua etätilaisuuteen José Mourinhon kanssa, jossa hän kertoo tekemistään päätöksistä ja strategiasta, joka johti Porton joukkueen voittoon Manchester Unitedista vuonna 2004.

Mastercardin Pohjoismaiden ja Baltian markkinointijohtaja Jessica Ståhlbom sanoo: "Mestarien liigan finaali on symbolinen tapahtuma faneille ympäri maailmaa. Viime vuoden aikana jalkapallofanit ovat hurranneet kotonaan ​​ja tukeneet ehdoitta kannattamiaan joukkueita. Mastercard on sitoutunut yhdistämään ihmiset, juhlivatpa he sitten maaleja tai iloitsevat vain yleisesti peleistä. Fanien osalta tiedämme, että pallo voi aikaansaada jotain ainutlaatuista."

Mastercard tuo fanit lähemmäs intohimoaan sponsorointialustansa kautta. Mestarien liiga ja tämä kausi tarjoavat korvaamattomia kokemuksia faneille ympäri maailmaa. Lisätietoja on osoitteessa www.priceless.com/UCL

Lisätietoja medialle

Kaikki luvut ovat tutkimusyhtiö 3Gemiltä, ellei toisin mainita. Otoksen koko oli 12 000 aikuista Isosta-Britanniasta, Saksasta, Italiasta, Espanjasta, Ranskasta ja Portugalista. Kenttätyöt tehtiin 13. toukokuuta – 17. toukokuuta 2021. Tutkimus toteutettiin verkossa. Luvut on painotettu ja ne edustavat kaikkia maan aikuisia (yli 18-vuotiaita).

Mastercard

Mastercard on globaaleilla maksuteollisuusmarkkinoilla toimiva teknologiayhtiö. Teemme maksamisesta turvallista, helppoa ja älykästä. Missiomme on toimia yhdistävänä ja vauhdittavana tekijänä osallistavassa digitaalisessa taloudessa, josta hyötyvät kaikki kaikkialla. Turvallisen datan ja verkkojen sekä kumppaneidemme ja oman palomme avulla luomme innovaatioita ja ratkaisuja, jotka auttavat yksilöitä, finanssi-instituutioita, valtioita ja yrityksiä hyödyntämään täysimääräisesti omia mahdollisuuksiaan. Meidän vastuuälymme on kulttuurimme perusta ja ohjaa kaikkea tekemistämme yhtiön sisällä ja ulkopuolella. Meillä on yhteyksiä yli 210 maassa ja alueella. Rakennamme vastuullista maailmaa, jossa kaikille avautuu arvokkaita mahdollisuuksia. www.mastercard.com

Priceless.com

Priceless.com on Mastercardin kokemuksellinen elämäntapakeskus, joka inspiroi ja luo ainutlaatuisia kerran elämässä tapahtuvia hetkiä jaettavaksi perheen ja ystävien kanssa kotona, verkossa ja kaikkialla näiden välillä. Mastercard-kortinhaltijoille yksinoikeudella tarjottava monikulttuurinen hanke antaa ihmisille pääsyn lähemmäs intohimojaan, ruokkii halua oppia ja löytää jatkuvasti uutta ja antaa heille mahdollisuuden lahjoittaa kokemuksia, osallistua arvontoihin ja osallistua erityisiin huutokauppoihin hyvien asioiden puolesta. Yli 40 matkakohteen ja yli 90 maan innoittamasta palvelusta kuluttajat voivat löytää dynaamisesti kuratoituja sekä fyysisistä että digitaalisia kokemuksia kulinarian, urheilulajien, taiteen ja kulttuurin, musiikin ja muiden alojen piiristä, sekä mukautettua toimituksellista sisältöä, jonka avulla he voivat aloittaa jotain ainutlaatuista.