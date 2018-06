Mastercardin tutkimuksen mukaan yhteistyö ja sääntely on tärkeää seuraavan sukupolven fintech-yrityksien rakentamiselle Pohjoismaissa ja Baltiassa

Mastercardin tuoreen Nordic Fintech Disruptors Report 2018 - tutkimuksen mukaan sääntelyviranomaisten, pankkien ja innovoijien välisen yhteistyön lisääminen on tärkeää alueen asemalle johtavana fintech-alueena. Tutkimukseen haastateltiin pohjoismaisia ja baltialaisia fintech-alan startup-yrityksiä ja alan ekosysteemin yrityksiä.

MagnaCarta- ja Fintech Mundi -tutkimusyritysten Mastercardin toimeksiannosta tekemän tutkimuksen mukaan yli neljä viidesosaa (84 %) perinteisistä toimijoista etsii aktiivisesti fintech-kumppaneita digitalisoidakseen toimintaansa ja luodakseen digipalveluja asiakkaille. He uskovat, että yhteistyö fintech-yritysten kanssa auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Yritysten arvon mukaan mitattuna yli puolet eurooppalaisista fintech-alan ”yksisarvisista” (yksisarvisiksi kutsutaan yli miljardin arvoista rajusti kasvavaa yritystä) sijaitsee Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella. Tutkimuksen mukaan fintech-yritysten suurimmat haasteet ovat suoria tai epäsuoria seurauksia sääntelyn koordinoinnin puuttumisesta fintech-alalla. Vastaajista 37 prosenttia piti haasteellisena sääntelyä, 67 prosenttia liiketoiminnan skaalausta ja 33 prosenttia rahoituksen löytämistä. Vakiintuneiden toimijoiden kilpailu kasvoi 19 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Nordic Fintech Disruptors 2018 -raportissa todetaan, että kokonaisvaltainen lähestymistapa alueella tapahtuvaan yhteistyöhön vahvistaisi alueen asemaa globaalina ja digitaalisena fintechin keskipisteenä. Tähän kuuluisivat investointien kannustimet sekä innovaatioita stimuloivan ja vanhoja ja uusia tahoja yhdistävän sääntely-ympäristön luominen yhdessä.

"Yhteistyössä tehtävä innovointi on Mastercardin ydintoimintaa, ja yhteistyö startupien ja fintech-yritysten kanssa on tärkeää kuluttajien, kauppiaiden ja hallitusten tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi. Olemme sitoutuneet fintech-yrityksiin useiksi vuosiksi edistääksemme kumppanuuksia pioneerien kanssa, joista on kasvanut globaaleja brändejä. Yksi pohjoismainen esimerkki on iZettle, jossa toimimme liiketoimintaa perustettaessa alkuvaiheen neuvonantajana.

Nyt jatkamme sitoutumista paikallisesti äskettäin Pohjoismaissa ja Baltiassa yhteistyössä NFT Venturesin kanssa käynnistämämme Lighthouse Development -ohjelman puitteissa”, sanoo Mats Taraldsson, Mastercardin digitaalisen kehityksen ja fintech-yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

"Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla on jo uskomattoman hienoja näyttöjä sellaisten fintech-yritysten luomisesta, joista on tullut globaaleja menestystarinoita, kuten Zwipe”.

Markkinoiden, valtioiden ja sääntelijöiden välinen yhtenäisempi lähestymistapa fintechiin ja innovaatioiden luomisen edellyttämiin menestystekijöihin loisi kuitenkin uusia kasvumahdollisuuksia sekä lisäisi tuottavuutta. Se varmistaisi, että alue on paras paikka Euroopassa rakentaa seuraavan sukupolven fintech-jättiläisiä”, sanoo Susanne Hannestad, Fintech Mundin toimitusjohtaja.

Keskeisiä havaintoja

• 37 prosenttia fintech-yrityksistä piti kasvun esteenä puutteellista sääntelyn koordinaatiota, kolmasosa rahoitusta.

• 38 prosenttia pohjoismaisista pankeista uskoo, että toimialan mullistukset vaikuttavat niiden liikevaihtoon. Tämä on 7 prosenttia enemmän kuin eurooppalaisilla pankeilla. Vuoden 2017 tutkimukseen verrattuna kasvua on 12 prosenttiyksikköä.

• Tekoälyyn ja automaatioon tehtävät investoinnit ylittävät maksamiseen liittyvät investoinnit vuonna 2018.

• Viime vuonna Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa investoitiin eniten maksamiseen liittyviin kohteisiin Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Nyt ne ovat pudonneet toiselle sijalle paikallisten pankkien ja fintech-alan yritysten kohteina.

• Muuhun Eurooppaan verrattuna kaksinkertainen määrä vastaajia ilmaisi taloudellisen osallisuuden olevan kriittinen tekijä tulevaisuuden liiketoiminnalle.

Tutkimuksen taustaa:

MagnaCarta ja Fintech Mundi ovat käyttäneet tutkimuksen tekemiseen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Tutkimusta varten on tehty 32 syvähaastattelua. Kyselytutkimukseen osallistui maalis-toukokuussa 2018 yhteensä 3 000 johtajaa suurimmista pankeista, rahoituslaitoksista ja fintech-yrityksistä. Tutkimuksen tulokset löytyvät kokonaisuudessaan tänään julkaistusta tutkimuksesta.

Voit ladata raportin ”Nordic Fintech Disruptors Report 2018” osoitteesta: https://www.magnacartacomms.com/2018-nordic-fintech-disruptor

