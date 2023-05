Matalasuhdanne kahlitsee Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoja ja työllisyyttä - muutosta parempaan odotetaan ensi keväälle

Pohjois-Pohjanmaan yrityskannassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime aikoina. Kohonneet korot sekä lainansaannin haasteet hidastavat yritysten suuria investointeja ja sijoittajien varovaisuus on kasvanut. Maataloudessa kustannus- ja kannattavuuskriisi jatkuvat ja näkymät ovat useilla tiloilla edelleen haasteelliset. Korkea energian hinta on lisännyt selvästi maaseutuyritysten halua investoida mm. aurinkosähköjärjestelmiin, bioenergiaan ja biokaasuun.

Teollisuusyrityksillä menee sihdanetilanne huomioiden kohtuullisen hyvin, joskin yritysten välillä on suuria eroja. Kysyntää tuotteille on, useilla yrityksillä tilauskannoissa ei ole tapahtunut merkittävää pudotusta ja uusia tilauksia saadaan lähitulevaisuudessakin. Vihreän siirtymän ja fossiilittoman energian suunnitelmia ja hankkeita viriää pikavauhdilla. Esimerkiksi lähes kaikissa maakunnan eteläosan kunnissa on vireillä hankkeita biotuotelaitoksen rakentamiseksi. Tuuli- ja aurinkovoimatuotantoa valmistellaan useissa kunnissa ja voimakas tuotannon lisäys edellyttää sähkön siirtoyhteyksien vahvistamista. Vetytalous on kuuma käsite ja yrityksiä aktivoidaan tarttumaan vetytalouden tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Heikoimmat näkymät ovat tänä keväänä rakentamisen aloilla, erityisesti asuntorakentamisessa. Asuntokauppa käy tahmeasti, myymättömiä kohteita on paljon tarjolla ja uusia kohteita avataan aiempaa vähemmän. Rakennusalan yrityksiä on lopettanut toimintansa tai ajautunut konkurssiin. Vähentynyt rakentaminen näkyy rakennustuoteteollisuuden yritysten tuotannossa. Useilla talotehtailla on normaalia heikompi tilauskanta.

Pohjois-Pohjanmaan matkailuyritysten liikevaihto- ja henkilöstökehitys ovat heilahdelleet viime vuodet. Isossa kuvassa suunta on nousujohteinen ja matkailijamäärä on kasvussa. Maakunnassa luodaan uutta kapasiteettia, kehitetään uusia palveluja hiljaisille kausijaksoille ja halutaan lisätä kansainvälisten matkailijoiden määrää. Pohjois-Pohjanmaan kaupan toimiala on kasvanut viime vuodet niin kokonaisliikevaihdossa kuin henkilöstömäärässä ja näkymät ovat hyvät. Kohonneet hinnat ja kuluttajien vähentynyt ostovoima vähentävät yksityisten palveluiden käyttöä, mutta selkeää pudotusta palveluyritysten kokonaisliikevaihdossa ei ole nähtävissä. Yksityisten hoivapalvelujen tarve ja käyttö kasvavat ja uusia yksiköitä avataan.

Työttömyys kääntyi Pohjois-Pohjanmaalla kasvuun viime syksynä ja työttömien määrä on kasvanut alkuvuodesta 2023. Muutamilla seuduilla lisäys on vähäinen. Moni työantaja käyttää määräaikaisia lomautuksia sopetuskeinona. Avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt useissa ammattiryhmissä vuoden takaiseen verrattuna, mutta paikkatarjonta on edelleen runsas.

Laaja työvoimapula on yhä Pohjois-Pohjanmaan isoin työmarkkinahaaste. Moniin auki oleviin työpaikkoihin ei löydy helposti tai nopeasti sopivia tekijöitä. Osaajapulaa esiintyy laajasti samolla aloilla ja ammateissa kuin aiemminkin. Suuri pula tekijöistä on mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, metalli- ja konepajateollisuudessa, varhaiskasvatuksessa, ICT:ssä sekä kone- ja laitekorjauksessa. Työvoiman ylitarjonta keskittyy lähes kokonaan Oulun seudulle.

Pitkäkestoista matalasuhdannetta ei ole näkyvissä. Tämä vuosi on hitaan ja vähäisen kasvun aikaa. Lomautuksia ja työsuhteiden päättymisiä on odotettavissa ainakin ensi syksyyn saakka. Odotukset ensi kevääseen ovat positiiviset Pohjois-Pohjanmaan eri seuduilla. Vuoden päästä talouskasvu lisää työvoiman kysyntää. Monilla aloilla kilpailu osaajista on matalasuhdanteessakin kireä - kyvykkäistä tekijöistä ei helpolla luovuta. Talouden elpyminen kiristää lisää kilpailua osaavista tekijöistä.

”Alueelliset kehitysnäkymät” on Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema raportti elinkeinojen ja työmarkkinoiden tilanteesta ja näkymistä vuoden päähän. Raportti julkaistaan 2 kertaa vuodessa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa raportin Pohjois-Pohjanmaan osuuden. Valmistelussa hyödynnetään eri tilastoja, talous- ja suhdanneraportteja sekä kyselyllä kerättyä asiantuntijatietoa eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata.