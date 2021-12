Matematiikan päivät 2022: Mallinnus selvitti, että koronavirus leviää sisäilmassa kuin tupakansavu

Osallistuva budjetointi kiinnostaa kansainvälisesti – PBbase-network tuo osaajat yhteen 20.12.2021 13:59:09 EET | Tiedote

Osallistuva budjetointi on viime vuosina ollut erittäin suosittua niin Suomessa kuin maailmallakin. Aiheen pohjalta on toteutettu myös akateemista tutkimusta. EU:n Interreg-rahoitteinen EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hanke on toteuttanut ja tutkinut osallistuvaa budjetointia kuudessa Itämeren alueen maassa (Suomi, Saksa, Venäjä, Liettua, Latvia ja Puola) yhdeksässä kunnassa vuosien 2019–2021 aikana. Suomalaiset akateemiset kumppanit hankkeessa ovat olleet Tampereen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu.