Matkailun moniosaaja Tiina Kanninen Kolin Matkailu Oy:n toimitusjohtajaksi

Kolin Matkailu Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi MBA, restonomi Tiina Kannisen.



- Kannisen nimityksen ja uudenlaisen yritysyhteistyön avulla mahdollistamme yhtiön entistäkin suunnitelmallisemman ja tavoitteellisemman toiminnan. Kannisella on vahva ja monipuolinen kokemus matkailutoimialalta, lisäksi hän on osoittanut hallituksen puheenjohtaja kaudellaan vahvan motivaationsa luotsata Kolin Matkailu Oy:tä kohti strategisia kasvutavoitteita. Toimitusjohtajalle on iso etu siitä, että puheenjohtajan roolissa hän tuntee jo hyvin niin yhtiön toiminnan kuin Kolin alueen ja sen toimijaverkostot. Näin hän pääsee nopeasti tekemään haluttua kehitystyötä, ja uskomme yhtiön ottavan Tiinan johdolla vahvan kasvuloikan, Kolin Matkailu Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Kujamäki sanoo.



Kanninen aloittaa Kolin Matkailu Oy:n toimitusjohtajana 9.1.2023. Uudenlaista yhteistyötä on se, että Kolin Matkailu Oy ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) jakavat Tiina Kannisen työpanoksen. Kanninen käyttää puolet työajastaan Kolin Matkailun Oy:n toimitusjohtajan tehtäviin ja puolet työajasta PKO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan kaupallisen toiminnan edistämiseen nimikkeellä commercial director. Kanninen on aiemmin toiminut PKO:lla matkailu- ja ravitsemiskaupan matkailu- ja myyntijohtajana. Hän on myös ollut Kolin Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtaja.



Hallituksen varapuheenjohtaja Kujamäki luotsaa päivätyökseen Koli Freetime -lomakeskusta aivan Kolin kainalossa, Ahmovaaran kylässä Juuassa.

- Uskon yhteistyön vahvaan voimaan. Kannisen osaamisen ja PKO:n organisaation tuella myös pienemmät alueen matkailutoimijat saavat entistä paremmin hyödynnettyä niin valtakunnallisia kuin kansainvälisiäkin myyntikanavia. Matkailijavirtojen lisäys tuo kasvua kaikille alueen yrittäjille ja pitää Suomen syrjäisimmätkin seudut elävinä ja asuttuina, Kujamäki sanoo.



- PKO:n missio eli perustehtävä on tehdä Pohjois-Karjalasta entistä parempi paikka elää. Kolin toimintojen kehittäminen lisää niin Kolin alueen kuin koko maakunnan elinvoimaa. Alueella on paljon hyviä eri alojen matkailutoimijoita. On hienoa, että tämän uuden avauksen myötä pääsemme entisestään syventämään toimijoiden välistä yhteistyötä. Tiivis sekä kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö on se voima, jolla Kolin alue viedään kohti asetettuja kasvutavoitteita, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.



Kanninen on tehnyt pitkän ja laaja-alaisen uran matkailutoimialalla. Hän on ollut yli 10 vuotta S-ryhmän palveluksessa, joista viimeiset lähes kolme vuotta PKO:n matkailu- ja myyntijohtajana. Aiemmin Kanninen on toiminut muun muassa Himosmaailma Oy:n toimitusjohtajana ja Mikkelin kaupungin matkailujohtajana.

Kolin Matkailu Oy:n uusi toimitusjohtaja Tiina Kanninen odottaa uutta pestiä innolla.



- Koli-historiani juontaa juurensa jo vuoteen 1996, jolloin aloitin matkailualan opiskelijana ensimmäisessä matkailuhankkeessani Kolilla. Nyt olen toiminut Kolin matkailualueella operoivan Kolin Matkailu Oy:n hallituksen puheenjohtajana kaksi ja puoli vuotta. Rakkauteni Koliin ja sen ympäristön upeisiin matkailukohteisiin sekä -yrittäjiin on entisestään syventynyt. Olen innoissani päästessäni osaltani rakentamaan Kolista ympärivuotista ja kansainvälistä matkailualuetta. Lisäksi tavoitteena on muokata Kolin Matkailusta DMC-myyntiyhtiö, joka kokoaa yhteen alueen kohdejärjestelyt ja ohjelmapalvelut. Kolin matkailuvisio 2050:ssä Koli on kuvattu Rukan kokoisena matkailualueena, joten tekemistä riittää, Kanninen sanoo.

Kolin Matkailu Oy on Kolin matkailualueen myynti- ja markkinointiyhtiö, joka hallinnoi myös alueen reitistöjä. Kolin Matkailu Oy kehittää, markkinoi ja myy Kolin matkailualueen sekä sen lähiympäristön matkailuyritysten palveluja monikanavaisesti. Yhtiöllä on laaja ja aktiivinen osakasjoukko Kolilta, Lieksasta sekä Juuasta.