Matt Haigin Suomeen sijoittuva menestyskirja Poika nimeltä Joulu elokuvaksi

Osittain Suomessa kuvattu suurtuotanto Poika nimeltä Joulu on Netflixin suosituin elokuva. Osin Suomessakin kuvattua elokuvaa tähdittävät muun muassa Maggie Smith ja Sally Hawkins. Matt Haigin supersyksyssä on kolme kirjaa. Elokuvakantisen Poika nimeltä Joulu -kirjan lisäksi on ilmestynyt elokuvassakin esiintyvän, suomalaisesta Miika-hiirestä kertova kirja Hiiri nimeltä Miika. Tietokirja Syitä pysytellä hengissä on vertaisopas ahdistukseen ja masennukseen.

Matt Haig on Britannian tällä hetkellä tunnetuimpia nykykirjailijoita. Hänen teoksensa Keskiyön kirjasto, Syitä pysytellä hengissä ja lastenkirjansa ovat nostaneet hänet myydyimpien kirjailijoiden joukkoon. Arka kirjailija kuitenkin esiintyy harvakseltaan.



Haig sanoo kirjan Syitä pysytellä hengissä olevan hänen henkilökohtaisin kirjansa. Ibizalla yli 25 vuotta sitten hän seisoi kallionjyrkänteellä ja keräsi rohkeutta hypätä. Hän kuitenkin päätti elää vielä päivän, ja taas päivän, aina yhden kerrallaan. Lopulta, jyrkänteeltä hyppäämisen sijaan, hän alkoi kirjoittaa. Näin sai alkunsa Syitä pysytellä hengissä. Poika nimeltä Joulun, kuten kaikki hänen kirjansa, tärkein teema on omana itsenään pysymisen tärkeys. Kirsi Pihan haastattelussa Matt Haig kertoi, että kaikki hänen kirjansa koskettavat mielenterveyttä jollain tavalla. Poika nimeltä Joulu -kirjaan perustuva elokuva on todella kuvattu Suomessa Lapissa. Tonttujen kylän lavasteet rakennettiin kuitenkiin Prahaan. “He rakensivat suomalaisen, Pohjois-Suomeen sijoittuvan tonttukylän, joka on Prahassa. Oli heinäkuu ja kiehuvan kuuma sää, mutta ihan joka paikassa oli tekolunta", Haig sanoo Pihan haastattattelussa. LISÄTIETOJA Katso Kirsi Pihan Matt Haig -haastattelu



Poika nimeltä Joulu -elokuvan traileri. Viime viikolla julkaistu elokuva on Netflixin tämän viikon suosituin elokuva. Artikkeli Poika nimeltä Joulu -elokuvasta ja -kirjasta



Haigin esittely Aulan sivuilla

