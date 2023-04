MEDIAKUTSU: Helsingin kaupungin teettämä ulkopuolinen selvitys palkanmaksujärjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta on valmistunut

Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelma 2023 nostaa jopa 7 500 henkilön palkkaa 5.4.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Kaupungin palkkoja korotetaan kaupungin oman palkkakehitysohjelman pohjalta. Vuoden 2023 palkkakehitysohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota matalapalkkaisimpiin työntekijäryhmiin. Lisäksi palkkakehitysohjelman tavoitteena on parantaa osaavan henkilöstön saatavuutta niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on palkkakilpailukykyhaasteita.