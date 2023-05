MEDIAKUTSU: Helsingin matkailuseminaarissa 10. toukokuuta juhlitaan matkailutoimen 60-vuotista taivalta

Näkymät Helsingin matkailun vuoteen 2023 ovat suhteellisen myönteiset. Helsingin monipuolinen matkailutarjonta, entistä laajemmalle markkinalle soveltuva majoitustarjonta, kansainväliset kongressit sekä mielenkiintoinen tapahtumatarjonta ovat matkailun elpymisen perusta. Suomen etuna on myös vakaa ja toimiva yhteiskunta. Kotimaisten matkailijoiden lisäksi kaupunkiin on jo saapunut ja myös odotetaan lisää matkailijoita erityisesti Saksasta, Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Ranskasta. Toisaalta matkailun elpymistä hidastavat globaali taloustilanne, työvoiman jatkuvat haasteet kohtaannossa sekä japanilaisten ja kiinalaisten matkailijoiden odotettua hitaampi paluu. Suomen saavutettavuutta hankaloittaa myös Venäjän ylilentokielto, mikä pidentää lentoaikoja ja tekee lennoista kalliimpia. Venäjän hyökkäyssodan takia Helsingistä puuttuvat myös venäläiset matkailijat.



Helsingin matkailun vetovoima kasvaa yhteistyöllä



Helsingin matkailuseminaarissa kuullaan Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun katsaus siitä, miltä Suomen ja maailman talouden kehitys näyttää matkailun näkökulmasta. Lisäksi esitellään Helsingin matkailun vuoden 2022 tuloksia ja tulevia toimenpiteitä.



Seminaarissa keskustellaan myös Helsingin kansainvälisestä vetovoimasta: onko Helsinki houkutteleva kohde maailmalla ja mikä oikeasti on Helsingin tärkein vetovoimatekijä. Aiheesta ovat keskustelemassa HAMin uusi johtaja Arja Miller, Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen, yrittäjä ja ravintoloitsija Saku Tuominen sekä Retkipaikka.fi perustaja ja toimitusjohtaja Antti Huttunen. Keskustelun alustuksena toimii kirjeenvaihtajien katsaus Helsingin vetovoimaan USA:n, Aasian ja Iso-Britannian markkinoilta.



Helsinki ei ole – niin kuin ei Suomikaan – kovin tunnettu kansainvälinen matkailukohde. Mitä kauempaa kaupunkiamme katsotaan, sitä sumuisemmaksi mielikuva jää. Suomen ja sitä kautta Helsingin kokonaisnäkyvyys oli kuitenkin ennätyskorkea vuonna 2022.



– Suomalaisten, kuten erityisesti pääministerimme Sanna Marinin näkyminen kansainvälisessä mediassa, Suomen harjoittama ulkopolitiikka ja NATO-keskustelu lisäsivät näkyvyyttämme ja myönteisten mielikuvien vahvistumista. Näkyvyyttä ja mielikuvaa vahvistivay myös tehdyt markkinointi- ja viestintätoimenpiteet, kertoo Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.



Helsingin matkailua kehitetään ja johdetaan entistä systemaattisemmin tiedolla



Helsingin matkailuseminaarin toisena teemana on Helsingin tavoite tulla maailman älykkäimmäksi matkailu- ja tapahtumakaupungiksi. Tiedolla johtamisen mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle esittelee puheenvuorossaan Futuricen Eeva Raita. Lisäksi seminaarissa esitellään muun muassa Helsingin uusi matkailun tiedolla johtamisen alusta, joka tulee tarjoamaan dataa kattavasti koko matkailualan hyödynnettäväksi.



Seminaarin keynote-puheenvuorossa tietokirjailija ja kansainvälinen puhuja Lasse Rouhiainen esittelee metaversumin mahdollisuuksia matkailualalla. Rouhiainen on pitänyt keynote-puheenvuoroja metaversumista ja tekoälystä yli 18 maassa ja hänellä on laaja kansainvälinen ymmärrys siitä, miten yritykset voivat käyttää tekoälyä ja millaisia mahdollisuuksia metaversumi niille luo.



