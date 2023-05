MEDIAKUTSU: Ilmastoteot teemana kaikille avoimessa Sustainable Cities -keskustelufoorumissa 26. toukokuuta

Keskustelufoorumin järjestäjät Helsingin kaupunki ja YK-yliopiston WIDER-instituutti toteuttavat tämänkertaisen tilaisuuden yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin (HELSUS) Sustainability Science Days -tapahtuman kanssa.

Puhujina kuullaan johtavaa ilmastokestävyyden tutkija Aditya Bahaduria ja useita muita paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen tason asiantuntijoita.

YK-yliopiston WIDER-instituutin johtaja Kunal Sen ja Helsingin pormestari Juhana Vartiainen toimivat tapahtuman isäntinä ja avauspuhujina.

Kaikille avointa tilaisuutta voi seurata Helsinki-kanavalla. Media voi saapua seuraamaan tilaisuutta myös paikan päälle.





Ohjelma

Klo 8.30–9 Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen

Klo 9–10.30

Avauspuheenvuorot: Helsingin pormestari Juhana Vartiainen ja YK-yliopiston WIDER-instituutin johtaja Kunal Sen



Pääpuheenvuoro: ‘’Ilmastokestävyyden uudelleen ajattelu: Onnellisten kaupunkien luominen’’, Chair of the Research Strategy Team, Principal Researcher, International Institute for Environment and Development (IIED, UK), Aditya Bahadur



Paneelikeskustelu: Miten edistämme SDG-tavoitteiden tehokasta toteutusta?

Osallistujat:

Aditya Bahadur, IIED

Tuuli Kaskinen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition

Edwin Moses Sitati, Project Management Specialist in Private Sector Development and Innovation, USAID

Iina Oilinki, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, ilmastotiimi



Tiivis esittely kaupungin roolista SDG-työssä, erityisasiantuntija Mia Malin, Helsingin kaupunginkanslia, strategiayksikkö



Lopetuspuheenvuorot

Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin (HELSUS) Sustainability Science Days -ohjelma jatkuu foorumin päättymisen jälkeen.





Ilmoittautuminen

Kutsuvieraiden lisäksi myös media voi saapua seuraamaan tilaisuutta paikan päälle Helsingin kaupungintalon tapahtumatorille (Pohjoisesplanadi 11–13). Ilmoittautumiset torstaihin 25. toukokuuta kello 14 mennessä: viestintäasiantuntija Laura Itävaara, Helsingin kaupunginkanslia, puh. 050 547 5706 tai s-posti: laura.itavaara@hel.fi.