Mediakutsu: Kyberturvallisuustapahtuma naisille Espoon Otaniemessä 8.–9. kesäkuuta

Toivotamme median edustajat tervetulleiksi tutustumaan naisille suunnattuun kyberturvallisuustapahtumaan 8.–9. kesäkuuta Aalto-yliopiston kampukselle Espoon Otaniemessä. Tapahtuma on suunnattu kyberturvallisuudesta kiinnostuneille ja kyberturvallisuudessa jo pidemmälle ehtineille naisille.

Kaksipäiväisen tapahtuman järjestää Aalto-yliopiston Cyber Citizen -hanke yhdessä Euroopan kyberturvallisuusvirasto Enisan kanssa. Tilaisuus on suunnattu kyberturvallisuudesta kiinnostuneille naisille ja se on maksuton. Osallistujia on Suomen lisäksi muistakin EU-maista, joten tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden myös kansainväliseen verkostoitumiseen.

Bootcamp kyberturvallisuudesta kiinnostuneille naisille



Torstaina 8. ja perjantaina 9. kesäkuuta kello 9–17 (torstaina lisäksi illallinen) Otaniemen kampuksella Espoossa.

Tilaisuuden avaa torstaina 8. kesäkuuta kello 9.00 kansanedustaja Jarno Limnéll. Avauspuheenvuorot kuullaan myös Cyber Citizen -hanketta edustavalta Mirva Salmiselta ja Women4Cyber-järjestön Noora Hammarilta sekä Euroopan kyberturvallisuusvirasto Enisalta.

Tapahtuman tarkemmat tiedot: https://cyber-citizen.eu/enisan-ja-cyber-citizen-hankkeen-bootcamp-kyberturvallisuudesta-kiinnostuneille-naisille/