Mediakutsu: Opastettu kierros Aalto-yliopiston Energian tulevaisuus -näyttelyyn torstaina 1.6.

Toivotamme median edustajat tervetulleiksi Maailman kiertotalousfoorumin kiihdytystapahtuman yhteydessä tutustumaan opastetulla kierroksella Energian tulevaisuus -näyttelyyn.

Opastettu kierros järjestetään torstaina 1. kesäkuuta kello 12.00–13.30 Espoon Otaniemessä, Aalto-yliopiston päärakennus Dipolissa, osoitteessa Otakaari 24.

Kierroksen vetävät Aalto-yliopiston kestävän kehityksen toimintoja luotsaava Head of Sustainable Solutions Jussi Impiö, näyttelyn kuraattori Edel O’Reilly sekä energiatekniikan professori Mika Järvinen.

Kierros järjestetään englanniksi.

Lisätietoja kierroksesta ja ilmoittautumiset: https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/wcef2023-accelerator-session-energy-futures-exhibition-tour

Energy Futures: Critical minerals, Climate neutrality and Transition pathways – Exhibition Tour: Sitra World Circular Economic Forum, Accelerator Day, Aalto University

Join us for a guided tour of this exhibition on energy transition as part of the Accelerator Day Programme at Aalto University. Co-hosted by Jussi Impiö, Head of Solutions for Sustainability and Edel O' Reilly, Exhibition Curator, with Associate Professor Mika Järvinen. The tour includes a VR experience of new digital learning materials in Renewable Engineering and Wind Energy.

This event is an Accelerator Session at the World Circular Economy Forum 2023 WCEF2023 will gather together forward-looking thinkers and doers and present the game-changers in the circular economy. The Forum will be held from 30 May to 2 June in Helsinki, Finland. WCEF2023 is co-organised by Nordic Innovation and the Finnish Innovation Fund Sitra, with international partners.

Free of charge, please register using the link provided: https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/wcef2023-accelerator-session-energy-futures-exhibition-tour

Researchers and Editors: Hanna Paulomäki, visiting lecturer and Mika Järvinen, Associated Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, Aalto University VR and 360 materials: Timo Ovaska, Kalle Kataila, Mateusz Janiszweski, Thomas Mattathil, School of Engineering & Learning Services, Aalto University

Lisätietoja Energian tulevaisuus -näyttelystä: https://virtualexhibitions.aalto.fi/fi/energian-tulevaisuus-nayttely

More information on the Energy Futures -exhibition: https://virtualexhibitions.aalto.fi/en/energy-futures-critical-minerals-climate-neutrality-and-transition-pathways