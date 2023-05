Mediakutsu: Rakennetaan parempi yhteisö – Sosiaalisen kestävyyden symposiumi Aalto-yliopistossa 30.5.

Aalto-yliopistossa järjestetään tiistaina 30.5. sosiaalisen kestävyyden symposiumi Green Minds Healthy Hearts. Tilaisuudessa herätetään ajatuksia ja keskustelua siitä, miten yhteisö voi rakentaa hyvinvoivaa ja kestävää työ- ja opiskeluelämää. Jos yhteisön kulttuurin kannustimina ovat kilpailu ja oman edun tavoittelu, päädytään helposti kuluttavaan työ- ja opiskeluelämään. On kestävämpää pyrkiä yhteiseen hyvään ja rakentaa luottamusta, sosiaalista pääomaa ja osallisuutta.

Puheenvuoroissa tarkastellaan muun muassa yhteisön resilienssiä eli palautumiskykyä, hyvinvointia ja moninaisuuden vahvistamista sekä organisaatioiden johtamista tulevaisuuden tarpeista käsin. Otto Scharmer (MIT, Massachusetts Institute of Technology) puhuu etäyhteydellä klo 18.00 siitä, miten voimme johtaa organisaatioitamme ja itseämme egoistisuuden sijaan ekologisesti. İdil Gaziulusoy (Aalto-yliopisto) keskustelee systeemisestä muutoksesta sekä instituutioiden ja arvojärjestelmien muuttamisen merkityksestä klo 12.40.

Frank Martelan (Aalto-yliopisto) uusi kaikille avoin verkkokurssi The Art of Living julkaistaan klo 12.35. Kurssin tavoitteena on vahvistaa osallistujan ymmärrystä hyvän elämän peruskysymyksistä ja siitä, kuinka tehdä perusteltuja elämänvalintoja. Tapahtumassa esitetään lyhytelokuva Sonja (pääosassa Elsi Sloan), joka kertoo valintojen vaikeudesta, klo 13.45.

Ohjelma kokonaisuudessaan on nähtävillä tapahtuman verkkosivuilla. Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta Aalto-yliopiston kampukselle Harald Herlin -oppimiskeskukseen Otaniementie 9, tai verkkolähetyksenä. Tilaisuus on englanninkielinen.

Pyydämme paikan päälle tulevilta ilmoittautumista 29.5. mennessä, yhteystiedot alla. Verkkolähetyksen linkki julkaistaan tapahtuman verkkosivulla 29.5. ja tilaisuutta voi seurata verkossa ilman ennakkoilmoittautumista.

Symposiumin järjestää Aalto-yliopiston strateginen hanke Oasis of Radical Wellbeing, jonka tavoitteena on edistää ja tukea yhteisön hyvinvointia.