Mediakutsu: Tieteen ja kulttuurin moniottelija Osmo Pekosen muistokirjan julkistustilaisuus 27.4.

Meidän Osmomme -kirjanjulkistustiedote

Embargo / julkaisuvapaa: 27.4. klo 13.00.





Professori Osmo Pekosen (2.4.1960 – 12.10.2022) poikkeuksellisen monialaisesta toiminnasta akateemisena tutkijana, kääntäjänä ja kirjoittajana sekä hänestä perheenjäsenenä, ystävänä ja työtoverina kerrotaan nyt julkaistavassa teoksessa Meidän Osmomme.

Kirjaan on koottu yhteen neljässä laajassa muistotilaisuudessa pidetyt puheenvuorot. Puheenvuorot on koottu yhteen Osmon ystävän professori Pekka Neittaanmäen aloitteesta.

"Tiesin, että Osmo on äärimmäisen monipuolinen ja laajasti verkostoitunut henkilö. Kirjaa tehdessä kävi kuitenkin ilmi, että Osmo oli jopa monipuolisempi ja verkottuneempi, kuin minäkään osasin ajatella. Kirja avaa lukijalle sitä, miten monipuolinen henkilö Osmo oli.”, Professori Pekka Neittaanmäki Jyväskylän yliopistosta sanoo.

Kirjaa ovat olleet kokoamassa Pekka Neittaanmäen lisäksi toimittaja Kirsti Becker ja tietokirjailija Timo Siukonen.

Kirja koostuu kaikkiaan kolmestakymmenestä Osmon ystävän ja kollegan kirjoituksesta, joissa muistellaan Osmoa, hänen elämäänsä ja saavutuksiaan. Kirjaan ovat antaneet panoksensa muun muassa Osmon veli Petri Pekonen, Suomen Ranskan-instituutin entinen johtaja professori ja kirjailija Tarmo kunnas sekä Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Useat kirjoittajista eivät olleet aiemmin tavanneet tai tienneet toisistaan: muistotilaisuudet ja tämä teos ovat saattaneet eri aloilla toimivat ihmiset yhteen.

”Kun pidimme Agorassa Osmon ystävien muistotilaisuutta, niin ajattelin heti tuoreeltaan, että tämä historia pitää saattaa kirjamuotoon. Se on myös akateeminen tapa ja toimintamuoto. Kun on uutta ja mielenkiintoista kerrottavaa, se pitää saattaa kirjalliseen muotoon, jotta myös muut pääsevät tutustumaan sisältöön.”, Neittaanmäki kertoo.

Professori Osmo Pekonen oli monilahjakkuus, matemaatikko, kirjailija, runoilija, historioitsija ja neljän eri yliopiston dosentti. Hän kuoli yllättäen sairaskohtaukseen ollessaan pyöräretkellä Ranskan Uzèsissa 12. lokakuuta 2022.

Meidän Osmomme -kirjan julkistustilaisuus järjestetään Suomalaisen tiedeakatemian tiloissa Mariankatu 5 A:ssa Helsingissä torstaina 27.4. klo 12–13. Kirjan digitaalinen versio on luettavissa Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla osoitteessa https://r.jyu.fi/EVy.

Kirjan on koonnut professori Pekka Neittaanmäki yhdessä toimittaja Kirsti Beckerin kanssa. Heitä on avustanut tietokirjailija Timo Siukonen. Media on tervetullut tilaisuuteen. Kirjasta painettu fyysinen painos jaetaan Osmon ystäville ja tuttaville.

Ilmoittautuminen

Tilaisuuteen ilmoittautumiset sähköpostitse Jussi Nuortevalle osoitteeseen jussi.nuorteva@gmail.com. Tilaisuuteen mahtuu enimmillään 30 henkilöä.

Lisätietoja

Pekka Neittaanmäki

Unesco Professori

Jyväskylän yliopisto

pekka.neittaanmaki@jyu.fi

+358 40 5507005

Meidän Osmomme -kirjan julkistustilaisuus

Suomalainen Tiedeakatemia

Mariankatu 5A, Helsinki

Torstai 27.4.2023 klo 12–13

Lataa kirja pdf-muodossa Jyväskylän yliopiston verkkosivuilta