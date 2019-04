Mediakutsu: Tutkimus avaa tien kestävään kulutukseen ja tuotantoon

Kestävyystieteen päivien aiheena on kestävä kulutus ja tuotanto – kahden päivän aikana kuullaan tutkijoita, asiantuntijoita ja eurovaaliehdokkaita.

Tervetuloa Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin HELSUSin järjestämään Sustainability Science Days -tapahtumaan 9.–10.toukokuuta. Tapahtuman teemana on Making Use of Sustainable Science ja päivien aikana pohditaan monesta eri näkökulmasta, miten kestävää tuotantoa ja kulutusta sekä niihin liittyvää päätöksentekoa voidaan edistää tieteen avulla. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Aika ja paikka:

torstaina 9.5.

klo 9.30–18.00 Aalto-yliopiston kampus, Otakaari 1, Y-siiven yläaula (Aalto-salin aula), 2. krs, Espoo

klo 18.45–20.30 Tiedekulma, Yliopistonkatu 3, Helsinki

perjantaina 10.5.

klo 9.00–12.00 Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasali, Fabianinkatu 26, 3. krs, Helsinki

klo 13-16 Tiedekulma, Yliopistonkatu 3, Helsinki

Ohjelma:

Torstaina aamupäivällä Aalto-yliopistolla keskustellaan muun muassa kestävästä viljelystä ja ruuantuotannosta, hiilipäästöistä sekä tutkimuksen ja politiikan yhteentörmäyksistä. Iltapäivän keynote-puhujina ovat apulaisprofessori Erika Kramer-Mbula Johannesburgin yliopistosta ja professori Derk Loorbach Rotterdamin Erasmus yliopistosta. Loorbach käsittelee lähestymistapoja, joiden avulla tutkijat voivat edistää systeemistä kestävyysmuutosta. Kramer-Mbulan aiheena ovat innovatiiviset ratkaisut globaalin kestävyyden haasteisiin kehittyvissä maissa.

Iltapäivän sessioissa aiheina on muun muassa siirtymä talouskasvun jälkeiseen aikaan, sosiaalisesti kestävät ruokajärjestelmät, energiankulutuksen muutokset sekä vähähiilinen yhteiskunta.

Torstai-ilta jatkuu klo 18.45 Tiedekulmassa eurovaaliehdokkaiden paneelilla ”Making use of sustainability science in the European Parliament?”. Panelisteina ovat Sirpa Pietikäinen, Heidi Hautala, Mia Haglund, Nils Torvalds ja Mikkel Näkkäläjärvi. Heitä haastattelee ja haastaa joukko Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoita.

Perjantaina aamulla Helsingin yliopistolla teemana ovat korkeakoulusektorin vastaukset kestävyyshaasteisiin. Aiheesta alustavat Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä, Aalto-yliopiston vararehtori Ossi Naukkarinen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimialajohtaja Erja Heikkinen. Mukana on myös yliopistojen vaikuttavuusrankingeja toteuttanut Laura Tucker Vertigo Ventures -yrityksestä, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder ja professori Hanna-Leena Pesonen Jyväskylän yliopistosta.

Kestävyystieteen päivät huipentuvat klo 13-16 Tiedekulmassa järjestettävään tilaisuuteen ”Lentomatkustamisen vähentäminen ja ilmastokompensaatiot: ostettu omatunto vai suunta kohti hiilineutraaliutta?”. Lentoliikenteen ilmastovaikutuksista keskustelevat professori Annukka Vainio Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutista, puheenjohtaja Niklas Kaskeala Protect Our Winters Finland ry:stä, toimitusjohtaja Michael Lettenmeier D-Mat Oy:stä, yliopistonlehtori Nina Janasik Helsingin yliopistosta, tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola Maj ja Tor Nesslingin säätiöstä, vanhempi yliopistonlehtori Mikko Jalas Aalto-yliopistosta, viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Arja Suominen Finnairilta, manager Kari Hämekoski NEFCO:sta ja Eemeli Tsupari CO 2 Estosta.

Ohjelma on englanninkielinen lukuun ottamatta perjantain tilaisuutta lentomatkustamisesta.

