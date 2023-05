Mediakutsu: Uusi taidekokoelma, ulkotaideteos ja kirja julkistetaan Aalto-yliopistossa tiistaina 30.5.

Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan Julkisen taiteen rooli Aalto-yliopistossa -seminaariin tiistaina 30.5.2023 kello 13.00–16.30. Seminaari järjestetään Aalto-yliopiston K3:ssa, osoitteessa Puumiehenkuja 5, 02150 Espoo.

Seminaarin yhteydessä julkistetaan peruskorjattujen K1- ja K2-, sekä peruskorjatun ja osin uudelleen rakennetun K3-rakennusten uusi taidekokoelma. Lisäksi esitellään ulkotaideteos Quantum Moss. Teoksiin pääsee tutustumaan taiteilijoiden itsensä esittelemänä.

Ensimmäisenä suomalaisena yliopistona Aalto on sitoutunut taiteen prosenttiperiaatteeseen, eli taidehankintojen rahoitusmalliin, jossa noin prosentti rakennushankkeiden määrärahasta käytetään taiteeseen. Tänä vuonna on kulunut kuusi vuotta siitä, kun Aalto ensimmäisen kerran sovelsi prosenttiperiaatetta: tuolloin Aalto-yliopiston päärakennus Dipoli sai peruskorjauksen jälkeen oman taidekokoelmansa teemalla Radical Nature.

Kaksi seminaaria, viisi taidekatalogia ja kahdeksan taidekilpailua myöhemmin julkistamme myös julkisen taiteen roolia yliopistossa avaavan Unfolding public art -kirjan, joka pureutuu yliopiston julkisen taiteen kokoelmien periaatteisiin, hankintaan, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Sen on toimittanut Aalto-yliopiston taiteesta ja näyttelyistä vastaava päällikkö Outi Turpeinen.

Seminaarin ohjelma

Tilaisuuden juontaa Outi Turpeinen, Aalto-yliopiston taiteesta ja näyttelyistä vastaava päällikkö. Seminaari on englanniksi.

13.00 Ossi Naukkarinen, tutkimuksesta vastaava vararehtori, Aalto-yliopisto: Aalto is not Aalto without art

13.25 Susanna Pettersson, Suomen Kulttuurisäätiön toimitusjohtaja (1.6.2023 alkaen): Art as a human need – Where buildings and art works meet

13.45 Pekka Mattila, professori (Associate Professor), Kauppakorkeakoulu: Connecting executives and fine arts – Creating spaces for learning and growing

14.05 Maria Rehbinder, lakimies, Aalto-yliopisto: Public art and copyright

14.20 Tauko

15.00 Bassam el Baroni, professori (Associate Professor), Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: On curating (otsikko päivittyy)

15.25 IC-98: Mare Tranquillitatis

15.45 Gloria Lauterbach, tohtoritutkija, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: Re-visiting Kreutzstrasse: Atmosphere, Habitation & Public Art

16.10 Outi Turpeinen: Unfolding public art



16.30 Taiteilijat esittelevät K1-, K2- ja K3-rakennuksiin sijoittuvat uudet teokset

18.30 Quantum Moss -teoksen avajaiset: taiteilijat Noora Archer ja Laura Piispanen esittelevät teoksen metrosisäänkäynnin lähellä (A Bloc, Otaniementie 12)

19.00 Tapahtuma päättyy

Tilaisuudessa on tarjoilu. Varaamme oikeudet muutoksiin.

Lisää tietoa seminaarista: https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/julkisen-taiteen-rooli-aalto-yliopistossa