Mehiläinen valitsi Aalto EE:n kumppanikseen valtakunnalliseen esimiesvalmennusohjelmaan

Kilpailu maailman Executive MBA -kärjessä kiihtyy 15.10.2018 08:02 | Tiedote

Aalto Executive MBA on Financial Times -sanomalehden (FT) globaalissa vertailussa tänäkin vuonna ainoa suomalainen ohjelma. Kyseessä on kansainvälisesti arvostetuin vuosittainen vertailu, jossa maailman noin 3 000 EMBA-ohjelmasta vain sata parasta huomioidaan. Aalto EMBA on nyt jaetulla 93. sijalla Frankfurt School of Finance and Managementin kanssa (viime vuonna sijoitus oli 78.).