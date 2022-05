”Meillä muhii mielenterveyden aikapommi” – Ohjelmistoala herännyt koko Suomen ongelmaan: ”On kysyttävä, pitääkö meidän palata toimistoille?”

Lehdistötiedote 2.5.2022

Uuteen nousuun lähteneet mielenterveysongelmat ovat vakava haaste koko Suomelle. Erityisesti oireilevat asiantuntijatyötä tekevät. Tämä ilmenee eläkevakuutusyhtiö Varman tuoreista tilastoista.

”Mielenterveysperustaiset työkyvyttömyyseläkkeet ehtivät pitkään laskea, mutta kääntyivät uudelleen nousuun viisi vuotta sitten. Korona-ajan alussa tilanne näytti ensin paranevan, mutta viime vuonna nähtiin taas uusi nousu sairauspoissaoloissa. Asiantuntija-ammateissa mielenterveysongelmien osuus uusista työkyvyttömyyseläkkeistä on jo noin puolet. Meillä muhii mielenterveyden aikapommi, työkyvyttömyyseläkkeet ovat vain ongelmien jäävuoren huippu”, varoittaa Varman asiantuntijalääkäri Tiia Reho.

”Eläkettä jopa 10 vuotta edeltäviä merkkejä ongelmista ovat muun muassa lisääntyneet sairaspoissaolot, puutteet työn jäljessä, presenteismi sekä työn ja muun elämän epätasapaino.”

Uudet tiedot saavat herätyskellot soimaan myös ohjelmistoalan osalta.

”Heikentynyt mielenterveys vie informaatio- ja viestintäalalla työkyvyttömyyseläkkeelle jo kymmeniä työntekijöitä vuodessa. Tämä tarkoittaa, että ongelmista kärsiviä on alalla vähintään satoja”, valottaa Reho. Ohjelmistoala muodostaa selkeän enemmistön ammattiluokituksen informaatio- ja viestintä työntekijöistä.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha ottaa tiedot erittäin vakavasti.

”Alalla ei ole varaa hukata yhtään työntekijää. Tilanne on hälyttävä ja meidän on ryhdyttävä toimiin. Ihmiset tarvitsevat yhteisöllisyyttä ja ryhmään kuulumista ja siksi on kysyttävä, pitääkö meidän oikeasti palata toimistoille ainakin osittain? Olemme tottuneet alalla ajattelemaan hajautettua tiimiä vahvuutena, mutta se on nyt ainakin johonkin mittaan kyseenalaistettava”, toteaa Roiha.

Yhteisöllisyyden parhaat keinot jakoon

Ohjelmistoala perustaa ensitöikseen HR-klubin, joka julkistetaan tiistaina 3.5. järjestettävässä tilaisuudessa. Kysyntä mukaan on ollut kova, ohjelmistoalan johtajat tiedostavat kehitystarpeet.

”Ohjelmistoalaa on usein ja hyvästä syystä pidetty ideaalialana työntekijöille, koska työnantajat tarjoavat niin paljon vapautta. Kokemus yksin jäämisestä on kuitenkin kasvanut, kun ajasta ja paikasta riippumaton työ on yleistynyt. Ymmärrämme, että yhteisöllisyys eli rakentavat ihmissuhteet työpaikalla ovat korvaamattoman arvokkaita.”

”Tarvitsemme kaikki parhaat kokemukset tästä jakoon, jotta kehittäjät ja koko ohjelmistoalan väki voisivat mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa. Parhaiden työpaikkojen palkintoja on alallamme voitettu pilvin pimein, mutta se ei riitä”, analysoi Roiha.

Monet kansainväliset jätit kuten Alphabet (Google), Amazon ja Apple ovat jo komentaneet ihmiset takaisin työpaikoille koronan aiheuttaman massiivisen etätyöbuumin jälkeen.

”Ensinnäkin pitää firmoissa päästä kartalle siitä, miten ihmiset oikeasti voivat. Sitten pitää löytää parhaat ratkaisut siihen, miten ihmisten hyvinvointia tuetaan juuri siinä tilanteessa, mikä heillä on. Tässä on paljon tekemistä ja tulemme tekemään kaikkemme, jotta tieto onnistuneista tavoista leviää yritysten kesken. Tälle on ennen kaikkea valtava inhimillinen tarve, mutta myös suuri taloudellinen vaikutus työkyvyn parantumisen kautta – ja suuri kansallinen merkitys hyvinvoinnillemme”, painottaa Roiha.

Ongelmia ehkäistävä ennalta, syntyneet ongelmat hoidettava

Rakettitiede Oy on ollut ohjelmistoalan etulinjassa työntekijöidensä työkyvyn tukemisessa. Toimitusjohtaja Juha Huttunen on rakentanut yhtiölle toimintatapoja, jotka sekä ehkäisevät ongelmia ennalta että hoitavat jo aiheutuneita.

”Pyrimme jo oman myyntiprosessimme aikana varmistamaan, että tilattu työ on meidän tekijöillemme kiinnostavaa ja ympäristö, jossa työ tehdään, on työntekijällemme mahdollisimman sopiva. Käymme myös asiakkaiden kanssa ennalta läpi työn kuormittavuutta työntekijöidemme kannalta ja pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme kohtelevat meidän työntekijöitämme yhtä hyvin ja huomaavaisesti kuin omiaan. Panostamme siis erityisesti siihen, että yksittäisen työntekijämme työympäristö olisi mahdollisimman hyvin soveltuva ja työkykyä tukeva.”

Jos ongelmia on silti päässyt syntymään, niiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

”Olemme ottaneet käyttöön lyhytterapian, johon voi hakeutua matalalla kynnyksellä. Meillä on myös laaja terveysvakuutus, joka kattaa pitkäkestoisemmankin terapian. Näillä korjataan jo syntyneitä ongelmia – tietysti ennen kaikkea toivomme, ettei niitä pääsisi edes syntymään.”

Verkkotilaisuus ”Bugi, joka on pakko ratkaista – mielenterveyden häiriöt alallamme”, järjestetään 3.5. klo 09.00-10.30. Mukana Tiia Rehon, Rasmus Roihan ja Juha Huttusen lisäksi myös Mielenterveyden Keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.

Lisätiedot:

Rasmus Roiha, toimitusjohtaja, Ohjelmisto- ja e-business ry, 0400 180434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi

Tiia Reho, asiantuntijalääkäri, Varma, 050 311 5149, tiia.reho@varma.fi

Juha Huttunen, toimitusjohtaja, Rakettitiede Oy, 040 756 2892, juha@rakettitiede.com