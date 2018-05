Mellakka Helsinki perustaa luovien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien manageritoimiston

Yrityksen vetäjänä aloittaa Otavalla pitkän uran tehnyt Emma Alftan.

Viestintä- ja pr-toimisto Mellakka Helsinki laajentaa toimintaansa ja perustaa manageritoimiston. Mellakka Management keskittyy luovien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien strategiseen urasuunnitteluun, kaupallistamiseen ja puhujapalveluiden myyntiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Edustuksen lisäksi Mellakka Management järjestää koulutusta sekä valmennusta asiantuntijoille ja yritysjohdolle.

“Vaikuttajien kanssa työskentely on Mellakan dna:ta. Vaikuttajamarkkina kehittyy koko ajan ja henkilöt medioituvat erittäin voimakkaasti. Artistien osalta kehityksessä ollaan pisimmällä, tubettajien ja bloggaajienkin kanavat on hyvin kaupallistettu, mutta monien muiden vaikuttajien kohdalla on lähinnä täyttymättömiä tarpeita ja hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. He jäävät liian usein yksin”, Mellakka Helsingin toimitusjohtaja ja Managementin hallituksen puheenjohtaja Santtu Parkkonen sanoo.

Mellakka Managementin toimitusjohtajana ja osakkaana aloittaa pitkän uran Otavalla tehnyt Emma Alftan.

“Mellakka Management syntyi onnekkaasta kohtaamisesta ja samanaikaisesta huomiosta: kulttuuriset ja yhteiskunnalliset vaikuttajat tarvitsevat oman ammattimaisen ja strategisen manageritoimistonsa, jolla on myös kansainvälinen ulottuvuus. Nyt sellainen on, ja vielä fantastisen hienolla porukalla", hän sanoo.



Mellakka Managementin edustuksessa ovat alkuvaiheessa muun muassa Linda Liukas, Antti Holma, Jenni Pääskysaari, Henkka Hyppönen ja Jani Halme.

“Tekijöillä on asioita ja joskus asioita on niin paljon, että tekijältä jäävät tekemiset tekemättä. Mellakka Managementin erinomainen tiimi saa nyt kontollensa osan asioistani ja minä saan keskittyä huumorihommiin”, Antti Holma sanoo.

“Kirjailijan ammattiin kuuluu paljon muutakin kuin kirjoittaminen – tässä kaikessa Mellakka Management auttaa. Emma on auttanut, järjestänyt ja tsempannut minua vuosia ja on ilo jatkaa yhteistyötä", sanoo Linda Liukas.