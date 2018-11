Tiedätkö, miten tavoitat asiakkaan verkossa, tunnistat nousevia trendejä tai kuinka rakennat menestyksellisen digistrategian? Haluaisitko vahvistaa osaamistasi hakukoneoptimoinnin tai monikanavaisen digimarkkinoinnin parissa? Menesty digimarkkinoinnilla -kirjan opit maksavat itsensä takaisin. Kirjan avulla opit tekemään erilaisia monikanavaisia kampanjoita, olipa budjettisi muutama kymppi, satalappunen tai tonni. Voit tehdä kirjan avulla yli 1 000 euron arvoisen hakukoneanalyysin ja laittaa somekanavasi tulokselliseen myyntikuntoon. Ota markkinoinnin digityövälineet hyötykäyttöön!

Menesty digimarkkinoinnilla johdattaa lukijansa monikanavaisen digi- ja somemarkkinoinnin maailmaan. Kirja tarjoaa käyttöösi testatut ja toimiviksi havaitut digiopit ja somevinkit, joiden avulla opit luomaan iskukykyisen digistrategian ja räätälöimään omalle kukkarollesi sopivan markkinointibudjetin. Kirjassa neuvotaan myös, miten otat haltuun somekanavan kerrallaan, olipa kyseessä Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter tai Youtube. Lisäksi opit jalostamaan brändiäsi kirkastamalla sen ydinviestiä ja rakentamalla siihen vuorovaikutteisen toimintalogiikan.

Kirjassa tutustutaan myös sisältömarkkinoinnin saloihin ja kerrotaan, miten voit hyödyntää hakukoneoptimointia, markkinoinnin automaatiota ja chatbotteja sekä valjastaa tekoälyn käyttöösi. Käytännönläheisillä analytiikkatyökaluilla saat digidatasta irti liiketoimintasi kannalta olennaista tietoa ja voit mitata maksetun mainonnan tuloksellisuutta. Kirjan keskiössä ovat verkostomainen liiketoimintamalli ja asiakasempatia: tekemällä asiakkaasta brändiyhteisösi jäsenen saat ylivertaista kilpailuetua.

Tekniikan tohtori, KTM Minna Komulainen on tutkinut digitalisaation mahdollisuuksia suomalaisissa pk-yrityksissä. Komulainen työskentelee digimarkkinoinnin ja -liiketoiminnan kehittämisen parissa mediassa ja mainostoimiston markkinointipäällikkönä. Hänellä on myös pitkä kokemus työskentelystä toiminnanjohtajana ja innovaatioiden kaupallistamiskonsulttina yritysneuvontajärjestössä. Komulainen on aktiivinen tietokirjailija, kolumnisti ja bloggari. Hän on kirjoittanut 34 julkaisua muun muassa palvelumuotoilusta, strategisesta johtamisesta, paikan ja maisemabrändäyksestä. Lisäksi hän kirjoittaa kolumneja lehtiin ja omaa blogia (digitaalinenliiketoiminta.fi).

