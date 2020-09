Menestyskirjailija Lucinda Rileyn uusin romaani jatkaa huippusuosittua Seitsemän sisarta -sarjaa

Suomen kuunnelluimman kirjailijan Lucinda Rileyn uutuusromaani Auringon sisar kertoo Papa Saltin adoptoimista tyttäristä nuorimman, Electran, tarinan. Seitsemän sisarta -sarjan kuudes osa vie uskomattomalle matkalle, joka ulottuu nykypäivän ruuhkaisesta New Yorkista Afrikan avarille tasangoille, toisen maailmansodan alkuun.

Electra, D’Aplièsen sisaruksista nuorin, on tummaihoinen kaunotar ja huippumalli, mutta hänen elämänsä on tuuliajolla. Electra hakee apua päihteistä hälventääkseen mielestään adoptioisänsä kuoleman ja muut kipeät asiat. Hän ei ole edes lukenut Papa Saltin kirjoittamia jäähyväisiä, jossa kerrotaan hänen alkuperästään. Silti menneisyys kolkuttaa Electran manhattanilaisen luksusasunnon oveen, kun hän saa kirjeen naiselta, joka väittää olevansa hänen biologinen isoäitinsä.

Seitsemänkymmentä vuotta aiemmin New Yorkin seurapiirikerma juhlii uutta vuotta 1939. Cecily Huntley-Morgan ei innostu ilonpidosta, koska hänellä on epäonnea rakkaudessa. Cecily päättää, että on aika vaihtaa maisemaa, ja lähtee parantelemaan kolhujaan Keniaan. Siellä asuu hänen kummitätinsä Kiki Preston, erikoisen Happy Valley -yhteisön jäsen. Afrikka on uusi ja outo. Sen majesteettinen luonto, maasai-heimon savannit ja Naivashajärven elämää kuhisevat rannat hellivät Cecilyn sydämen uuteen eloon.

Menestyskirjailija mukana myös Helsingin Kirjamessuilla

Lucinda Riley (s. 1967) on kotoisin Irlannista. Hän on julkaissut lukuisia kirjoja, jotka on käännetty jo 37 kielelle, ja niitä on myyty huikeat 25 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Riley asuu miehensä ja lastensa kanssa ajoittain Englannissa ja ajoittain Irlannissa. Hän on haastateltavana Helsingin Kirjamessut verkossa -tapahtumassa sunnuntaina 25.10.

Seitsemän sisarta -kirjasarja perustuu väljästi Seulasten tähtikuvioon liittyvään mytologiaan ja kertoo Papa Saltin eri puolilta maailmaa adoptoimista tyttäristä. Jokaisessa kirjassa seurataan yhden sisaren tarinaa. Aiemmin suomennetut osat ovat Myrskyn sisar, Varjon sisar, Helmen sisar ja Kuun sisar. Huippusuosituksi myös Suomessa nousseen sarjan lisäksi Rileyn romaaneista on suomennettu Keskiyön ruusu, Enkelipuu ja Perhosten huone.

Lucinda Riley: Auringon sisar

Alkuteos The Sun Sister | Suomentanut Hilkka Pekkanen

912 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkö- ja äänikirjana