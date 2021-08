Meri siistiksi lajitellen -kesäkiertue jatkuu Paraisilla 27.8.

Jaa

Lajittelemalla kotitalouksien jätteet voidaan vaikuttaa Itämeren tilaan. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, Finlands Svenska Marthaförbund ja Pidä Saaristo Siistinä (PSS) ry järjestävät kesällä yhteisen neuvontakiertueen ympäri rannikkoa. Seuraavaksi kiertue suuntaa Paraisille, jossa mukana on paikallinen jätehuoltoyhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. Organisaatiot ovat yhdistäneet voimansa, koska samalla kertaa halutaan tavoittaa asukkaat, mökkiläiset, veneilijät ja turistit.

Suurin osa suomalaisista asuu Itämeren valuma-alueella, joten kaikilla on vastuu huolehtia sen hyvinvoinnista. Arjen valinnoilla on suuri merkitys meren tilaan. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista Itämeren uhista ja muun muassa lajittelemalla pakkausjätteensä voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

– Lajittelu ja kierrättäminen ovat osa kuluttamista. Kun käytetyt pakkaukset kierrätetään, saadaan materiaalia uusien tuotteiden ja pakkausten valmistukseen. Tämä säästää ympäristöä, kun neitseellistä materiaalia tarvitaan vähemmän, muistuttaa RINKI Oy:n viestintäpäällikkö Heli Satuli.

– Toisinaan kotitalouksissa syntyy vähän erikoisempaa tai suurikokoista jätettä, jotka eivät kuulu kierrätyspisteelle. Silloin kuorman kanssa tulee suunnata Lounais-Suomen Jätehuollon jätekeskukseen tai lajitteluasemalle, joita meillä on esimerkiksi Paraisten saaristossa kolme. Näiden lisäksi keskustan kupeessa sijaitsee Rauhalan jätekeskus. LSJH:n lajitteluasemat ja jätekeskukset palvelevat kaikkia asukkaita ja kesävieraita ympäri vuoden, poisluettuna Utön lajitteluasema joka on kiinni syyskuusta tammikuuhun. Etenkin lomakaudella kierrätyspisteiden kuormitus kasvaa. Silloin jätekeskusten ja lajitteluasemien kierrätyspalveluja kannattaa hyödyntää, se ennaltaehkäisee kierrätyspisteiden ylitäyttymistä, vinkkaa ympäristöneuvoja Lotta Salminen LSJH:lta.

Lisäksi kiertueella kiinnitetään huomiota vesistöjen roskaantumiseen ja kerrotaan, miten omalla toiminnalla voi ehkäistä roskaantumista.

– Merten ja vesistöjen roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskee Suomeakin. Suurin osa vesistöihin päätyvästä roskasta on muovia. Roska voi päätyä rannalle kaukaakin. Roskia kulkeutuu vesistöön esimerkiksi tuulen, sateiden ja virtaavien vesien mukana. Usein varsinkin kaupunkien läheisyydessä sijaitsevilta rannoilta löytyneet roskat liittyvät pikaruokaan ja kertakäyttökulttuuriin, PSS ry:n Siisti Biitsi -ohjelmasta vastaava Julia Jännäri kertoo.

– Roskien ja haitallisten aineiden päätymistä mereen voi välttää jo kaupassa kun tekee päätöksiä siitä, minkälaista tuotetta on ostamassa, neuvoo Marthaförbundetin Östersjön 2.0 -hankkeen projektipäällikkö Roosa Mikkola.

Neuvonnan lisäksi tapahtumissa jaetaan lajittelukasseja sekä kerrotaan, millaisia roskia ja kuinka paljon löytyy Suomen rannoilta.

Kiertueen tapahtumat:

Tammisaaren Rinki-ekopiste K-Supermarket Popsin yhteydessä 2.7. klo 11–15

Paraisten Rinki-ekopiste K-supermarket Reimarin yhteydessä 27.8. klo 14–18

Kokkolan Venetsialaiset 28.8.

Kotkan kalamarkkinat lokakuussa

Kiertueen tapahtumat järjestetään koronarajoitusten näin salliessa.