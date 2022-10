Merkitse hirvieläinkolarin paikka ja soita 112

Tapahtuneesta hirvieläinonnettomuudesta tulee ilmoittaa 112 hätänumeroon. Helpoiten ilmoitus hätäkeskukseen onnistuu soittamalla kolaripaikalta 112 Suomi -mobiilisovelluksella. Tällöin hätäkeskus saa tietoonsa tarkan tapahtumapaikan ja suurriistavirka-apu (SRVA) löytää perille.

- Soitto käynnistää tapahtumaketjun, jonka päätteeksi riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apu eli SRVA käy noutamassa kuolleen eläimen tai käynnistää loukkaantuneen eläimen jäljestyksen, riistasuunnittelija Reima Laaja Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Autossa kannattaa pitää Suomen riistakeskuksen riista.fi -sivuilta löytyvää riistaonnettomuusmerkkiä, jossa on toimintaohjeet suurriistakolarien varalle. Merkillä voi merkitä myös kolaripaikan.

- Kolaripaikka tulee merkitä riistaonnettomuusmerkillä tai muulla autosta löytyvällä tarvikkeella, esimerkiksi muovipussilla, Laaja neuvoo.

Merkintä helpottaa kolarin jälkiselvittelyä ja loukkaantuneen eläimen jäljitystä. Merkki asetetaan kohtaan, jossa onnettomuudessa kuollut eläin on tai josta loukkaantunut eläin on kadonnut metsään. Jos eläin on kadonnut metsään, sidotaan merkki sille puolelle tietä, minne eläin katosi.

Näin toimit onnettomuuspaikalla

Varoita muuta liikennettä Huolehdi loukkaantuneista taitojesi mukaan Soita 112 Ilmoita kolaripaikka tarkasti Merkitse kolaripaikka

Lataa ja tulosta riistaonnettomuusmerkki täältä: https://riista.fi/wp-content/uploads/2015/09/Riistaonnettomuusmerkki_SRVA_FIN-SE-EN-RU_20153.pdf

SRVA-toimintaa esittelevä video: https://www.riistainfo.fi/videot/srva/