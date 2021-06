Metron Driver Advisory System tuottaa merkittäviä energiansäästöjä

Jaa

HKL etsii jatkuvasti uusia tapoja edistää vastuullisuutta toiminnassaan ja haluaa hyödyntää myös digitaalisen teknologian mahdollisuuksia. Toukokuussa 2020 otettiin käyttöön Driver Advisory System -järjestelmä (DAS), jonka pyrkimyksenä on vähentää metrojunien energiankulutusta ja kustannuksia.

Jo nyt, hieman yli vuoden kokeilun jälkeen, DASin avulla on saatu vähennettyä metrojunien energiankulutusta viisi prosenttia. Se on merkittävä ympäristöteko, mutta myös kustannustehokasta - säästöjä syntyy vuositasolla noin 200 000 euroa.

- DAS:lla on saavutettu selkeä energiansäästö, mutta meillä on potentiaalia saavuttaa vielä suuremmatkin säästöt, kertoo liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi.

DAS:lla on saavutettu myös muita hyötyjä; muun muassa liikenteen täsmällisyys on parantunut. DAS-järjestelmä opastaa kuljettajaa esimerkiksi kertomalla, minkä verran ja missä kohtaa rataa on hyvä antaa junalle tehoa sen liikuttamiseen. Radan ala- ja ylämäkiä hyödynnetään kiihdytyksissä ja jarrutuksissa, jotta junan voi antaa rullata mahdollisimman paljon vuoron jäämättä kuitenkaan aikataulustaan.

Järjestelmän ominaisuuksiin kuuluu myös edellä menevän vuoron sijainnin kertominen, jotta kuljettaja pystyy ennakoimaan havaitessaan, että edellä menevän vuoron matkanteko on jostain syystä viivästynyt. Ylimääräisten pysähdysten välttäminen on tärkeä osa taloudellista ajoa ja laadukasta asiakaspalvelua.

Vastuullisuus on johtoajatus kaikessa HKL:n tekemisessä. Tuotamme kestävän liikkumisen palveluja, jotka tukevat Helsingin seudun kaupunkirakenteen tiivistämiseen liittyvien ympäristötavoitteiden saavuttamista. HKL:n joukkoliikennevälineistä niin metro kuin raitiovaunukin kulkevat uusiutuvalla sähköllä, ja ne ovat äärimmäisen kestäviä - jotkut niistä ovat liikennöineet 1970-luvulta lähtien.