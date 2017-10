Metron koeajot ja tuotannon esivaihe käynnissä

HKL:n tuotannon esivaihe länsimetron osuudella on nyt ollut käynnissä hiukan yli kaksi viikkoa. Toistaiseksi HKL:llä eikä HSL:llä ole vielä edellytyksiä arvioida matkustajaliikenteen alkamisajankohtaa.

Ennen matkustajaliikenteen aloitusta tulee tuotannon esivaiheessa toteutua yhtenäinen kahden viikon häiriötön jakso sen jälkeen kun matkustajaliikenteen aloittamisen esteet on poistettu ja tarpeelliset testaukset on tehty. Liikenteelle avaaminen edellyttää myös, että riittävä määrä koeajopäiviä on toteutunut onnistuneesti.

- Häiriöttömän jakson laskenta kiinteistötekniikan osalta käynnistyi uudelleen alkuviikosta kiinteistövalvontajärjestelmässä havaitun ongelman vuoksi. Onnistuneiksi laskettavia koeajopäiviä ei ole vielä takana, kertoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

- Länsimetron osuudella on lisäksi vielä joitakin rakennusteknisiä muutoksia ja korjauksia, jotka ovat välttämättömiä tehdä ennen kuin matkustajaliikenne voi alkaa. Tätä ennen meillä ei ole edellytyksiä arvioida matkustajaliikenteen aloittamisajankohtaa.

Länsimetro Oy on varannut tulevalta viikolta keskiviikon ja torstain 25. ja 26.10. muutostöiden tekemiselle. Koeajoja ei siis näinä päivinä ajeta.

HKL:n tuotannon esivaihe on käynnistynyt hyvin. HKL koekäyttää nyt kaikkia järjestelmiä samaan tapaan kuin ne tulevat liikenteen alkamisen jälkeen olemaan käytössä. Kokonaan uusia, länsimetron avaamisen myötä käyttöön tulevia järjestelmiä on yhteensä 52. Järjestelmät valvovat ja ohjaavat mm. kiinteistötekniikkaa, kameroita, hissejä ja liukuportaita. Erikseen on vielä liikenteenohjausjärjestelmä, jossa kahden eri tekniikan järjestelmät nykymetron ja laajennuksen osalta tulee saada toimimaan yhteen.

- Koekäytöllä varmistetaan sekä järjestelmien tekninen toiminta kuin myös niitä ylläpitävien huolto- ja kunnossapitotoimintojen resurssien riittävyys ja osaaminen, kertoo Ville Lehmuskoski.

Järjestelmät on yhdistetty HKL:n Herttoniemen metrovalvomoon ja siellä liikennöinnin osalta liikenteenohjausvalvomoon, kamera- ja lukitusvalvonnan osalta turvavalvomoon ja kiinteistötekniikan osalta tekniseen valvomoon. Yksityiskohtana esimerkiksi jokainen ilmanvaihdon häiriö uusilla metroasemilla näkyy hälytyksenä teknisessä valvomossa. Tämä mahdollistaa laitteistojen korjaukset nopealla aikataululla ja sitä kautta entistä paremman matkustajatyytyväisyyden.

- Tuotannon esivaiheen tarkoitus on tuoda esille vielä mahdollisesti korjausta vaativia kohteita, näin taataan mahdollisimman häiriötön matkustajaliikenteen alku, toteaa Lehmuskoski.

Metrolinjat vievät idästä länteen ja takaisin

Kun HKL on saavuttanut tuotannon esivaiheessa matkustajaliikenteen edellyttämän laatutason, päättää matkustajaliikenteen aloituksesta tämän jälkeen HSL.

HSL turvaa matkustajien liikkumisen kaikissa tilanteissa. Nykyiset suorat bussiyhteydet jatkavat ainakin vuodenvaihteeseen 2018. Kun metron matkustajaliikenne alkaa, nykyiset bussilinjat ajavat päällekkäin metroliikenteen kanssa.

- HSL:llä eikä HKL:llä ole vielä valmiuksia päättää, milloin metron matkustajaliikenne Matinkylään alkaa. Teemme tiivistä yhteistyötä HKL:n kanssa, jotta metron matkustajaliikenne päästään aloittamaan mahdollisimman pian, toteaa HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Metroa liikennöidään matkustajaliikenteen käynnistyttyä kahdella linjalla: Matinkylä–Vuosaari ja Tapiola–Mellunmäki. Molempien linjojen vuoroväli ruuhka-aikaan on viisi minuuttia, joten Tapiolan ja Itäkeskuksen välisellä osuudella metrojunat kulkevat kahden ja puolen minuutin välein.