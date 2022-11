Metsä Boardista Suomen paras organisaatio – voitti Suomen kiertotalous- ja Suomen laatupalkinnon

Suomen Laatuyhdistys ry

Suomen Laatuyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys ja Laatukeskus Excellence Finland Oy on Suomen Laatuyhdistys ry:n liiketoimintayhtiö. Yhteisöt käyttävät yhteistä brändinimeä Excellence Finland. Tavoitteemme on menestyvä Suomi, joka perustuu siihen, että Suomessa on jatkuvasti kasvava määrä johtamistaan ja toimintaansa pitkäjänteisesti kehittäviä organisaatioita.

Yhdistyksen jäseninä on noin 350 suomalaista yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiota ja sen toiminnassa on mukana tuhansia liiketoiminnan kehittäjiä ja vaikuttajia. Laatuyhdistys on järjestänyt EFQM-mallin pohjalta Suomen laatupalkinto -arviointia vuodesta 1991 lähtien. Vuonna 2021 palkittiin ensimmäistä kertaa EFQM-mallilla arvioidut kiertotalouden parhaat organisaatiot.