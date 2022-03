Metsä Group lahjoittaa Jyväskylän yliopistolle 160 000 euroa

Uusi kurpitsan muotoinen ydin säteilee protoneita ennätystahdilla 17.3.2022 11:36:38 EET | Tiedote

Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa on havaittu ennalta tuntematon atomiydin 149-Lutetium, jonka hajoamisominaisuudet ovat poikkeukselliset: sillä on suurin mitattu hajoamisenergia ja se on puoliintumisajaltaan kaikkein lyhytikäisin havaittu perustilan protoniemitteri. Protoniemissio on harvinainen atomiytimen hajoamistapa, jossa ytimestä poistuu yksi protoni.