Metsäteollisuuden tuotannon turvaaminen edesauttaa myös energiakysymysten ratkaisemisessa

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi tänään energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamisen sekä vihreän siirtymän toimenpidekokonaisuudesta.

Metsäteollisuuden mukaan Suomen tulisi lähestyä tilannetta turvaamalla kotimainen puunhankinta nopeasti muuttuneessa tilanteessa. Tuotantolaitosten raaka-aineiden ja energian turvaaminen edesauttaa myös energiahuoltoon liittyvien kysymysten ratkaisemisessa.

- Puun tuonnin loppuminen edellyttää toimenpiteitä, ja kemera-lainsäädäntöön tehtävä asetusmuutos on tervetullut linjaus. Nuorissa metsissä on mittavasti hoitotarpeita ja näihin töihin kannustamalla laitamme metsiä kasvukuntoon. Samalla edistämme myös pienpuun markkinoille tuloa, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Metsäteollisuus katsoo, että puumarkkinoiden kehitystä on tarpeen seurata tarkkaan. Mikäli puun saatavuutta ei onnistuta turvaamaan, metsäteollisuus joutuu sopeuttamaan toimintaansa. Metsäteollisuuden kilpailukykyä tulee ylläpitää myös energiahuoltovarmuuden näkökulmasta, koska metsäteollisuus tuottaa ja metsäteollisuuden sivutuotteilla tuotetaan merkittävä osa Suomessa tuotetusta uusiutuvasta energiasta. Lisähaaste muodostuu, jos jalostuskelpoinen puu ohjautuu energiantuotantoon.

Suomea koskevan tulevan lämmityskauden osalta kotimainen energiaturve on tärkeässä roolissa. Valitettavasti hallitus ei ainakaan tässä yhteydessä tehnyt kotimaisen turpeen markkinaehtoista käyttöä edistäviä ratkaisuja. Energiaturpeen edistäminen näyttäisi jäävän Huoltovarmuuskeskuksen toimien varaan.

- Mikäli kotimaista energiaturvetta ei saada tulevan talven polttoainepalettiin mukaan, on olemassa suuri riski, että jalostuskelpoista puuta poltetaan lämmöntuotantoon, Jaatinen muistuttaa.

Kahden uuden raakapuuterminaalin rakentaminen sekä yksityisteiden korjausten lisämääräraha ovat tervetulleita toimia. Liikenteen osalta muuttunut tilanne edellyttäisi lisäksi muun tiestön ja siltojen kunnon merkittävää parantamista. Tämän osalta hallituksella on vielä paljon tehtävää.



Lisätietoja:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, p. 09 132 6600,

timo.jaatinen@forestindustries.fi

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

_______________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.