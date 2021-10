Metsäteollisuus historiansa suurimmassa murroksessa - väitöstutkimus valottaa globaalia muutosta

Väitöskirjatutkija Khoa Nguyen analysoi väitöskirjassaan globaalin metsäteollisuuden kilpailun muutosta ja uusien liiketoimintamallien nousua.

”Kaikkien suurten yritysten oli pakko reagoida jollain tapaa toimintaympäristön rajuihin muutoksiin ensin Kiinan markkinoiden avauduttua 1990-luvulla ja sitten painopapereiden kysynnän siirryttyä pakkausmateriaaleihin 2000-luvulla”, kertoo Nguyen.

Neljästä artikkelista koostuvassa väitöskirjassa Nguyen analysoi maailman suurimpien metsäteollisuusyritysten tasapainottelua tehtaiden sulkemisten, uusien liiketoiminta-alueiden löytämisen ja voitollisen liiketoiminnan jatkamisen välillä.

”Vain muutamat yritykset kykenivät selviämään useammasta muutoksesta kuivin jaloin, voitollisuuttaan menettämättä. Osa reagoi ympäristön muutoksiin muuttamalla liiketoimintaansa kannattavuudesta tinkimällä, ja suuri osa joko fuusioitui tai lopetti toimintansa”.

Suomalaisyritykset eivät erotu aineistosta positiivisesti. Innovatiiviset ja varhain muutoksiin sopeutuneet yritykset löytyivät Nguyenin mukaan Yhdysvalloista ja Etelä-Amerikasta.

”Erityisesti kuluttajatuotteisiin keskittyminen oli tie kannattavaan muutokseen, samoin varhainen panostus pakkaustuotteisiin. Avain kannattavaan strategiseen muutokseen oli monialaisuuden hallittu lisääminen. Toimintaansa voimakkaasti 1990-luvulla virtaviivaistaneet suomalaisyritykset eivät verrokkiryhmään verrattuna ymmärtäneet kovin nopeasti tarvetta radikaalille muutokselle”.

Vaikka suomalaisyritykset muuttivat strategiaansa melko myöhään, 2000-luvulle tultaessa, uusi johtajasukupolvi ymmärsi strategisten päätösten ja niistä kertomisen tärkeyden.

”Työssä esitetyt teoreettiset mallit auttavat ymmärtämään yhtäältä suomalaisyritysten hidasta reagointia maailman muuttumiseen 1990-luvulla ja toisaalta muutoksen nopeutta 2000-luvulla”, Nguyen toteaa ja jatkaa:

”Tasapainon löytäminen tuotannon sulkemisen ja uusien liiketoimintojen välillä sekä niistä kertominen sijoittajille ja muille sidosryhmille on haastava prosessi, johon globaalilla tasolla kaikki yritykset eivät kyenneet edes takamatkalta”, kiteyttää väitöskirjatutkija.

KTM Nguyen Ngoc Duy Khoan strategian ja yrittäjyyden väitöskirja 'Adding Context into Competitive Dynamics Research: Strategy and Evolution in the Global Paper and Pulp Industry' tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 27.10.2021.

Vastaväittäjänä toimii professori Robin Gustafsson (Aalto yliopisto) ja kustoksena professori Juha-Antti Lamberg (Jyväskylän yliopisto).

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä ja tilaisuutta voi seurata verkkovälitteisenä. Yleisöllä on tilaisuuden jälkeen mahdollisuus esittää kysymyksiä ottamalla yhteyttä kustoksen puhelinnumeroon +358505771698.

Lisätietoja (more information in English)

Khoa Nguyen

khoa.n.d.nguyen@jyu.fi