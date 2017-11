Metson Heljo Laukkala valittiin vuoden turvallisuusjohtajaksi

Aalto University Professional Development (Aalto PRO) ja Finnsecurity ry valitsivat vuoden turvallisuusjohtajaksi Heljo Laukkalan, VP, Corporate Risk Management, Metso Oyj:stä. Toista kertaa jaettava palkinto annetaan alan ansioituneelle sekä turvallisuusalan osaamista edistävälle johtajalle Suomessa.

- Heljo Laukkalalla on laaja kokemus turvallisuuden ja riskienhallinnan tehtävistä. Erinomaisesti palkinnon kriteerit täyttävä Laukkala on ollut mukana aktiivisesti ja rakentavalla tavalla suomalaisen turvallisuuskoulutuksen kehittämisessä, tiivistää yksi palkintoraatilaisista, ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen Aalto PRO:sta.

Muun muassa Aalto PRO:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelman ohjausryhmän jäsenyyden lisäksi Laukkala toimii aktiivisesti suomalaisissa riskienhallinnan ja turvallisuusalan yhdistyksissä. Hän on työskennellyt Metso Oyj:n palveluksessa vuodesta 2002 lähtien, jossa hän on johtanut riskienhallintaorganisaatiota vuodesta 2004. Sitä ennen hän on toiminut mm. Puolustusvoimissa.

Vuoden turvallisuusjohtajan tunnustuspalkinnon valintakriteerit painottavat toimimista vaativassa johtamistehtävässä sekä turvallisuuden hahmottamista laaja-alaisesti ja strategisesti.

- Lisäksi edellytetään, että valittava henkilö on ollut aktiivinen turvallisuustoimija organisaatiossaan tai alalla yleensä. Hän on vahvistanut turvallisuustoiminnan strategista merkitystä sekä panostanut turvallisuusalan osaamisen kehittymiseen Suomessa, kertoo Finnsecurityn toiminnanjohtaja Joona Vuorenpää.

Palkintoraatiin kuuluivat Aalto PRO:n ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen, Finnsecurity ry:n toiminnanjohtaja Joona Vuorenpää ja puheenjohtaja Arto Kangas sekä Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Mika Susi.

Lisätiedot

Anna-Maija Ahonen

ohjelmajohtaja, Aalto PRO

Puhelin 050 307 4934

anna-maija.ahonen@aaltoee.fi

Heljo Laukkala

VP, Corporate Risk Management

Metso Oyj

Puhelin 040 8617298

heljo.laukkala@metso.com

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma

Viime vuonna 25. juhlavuottaan viettänyt Aalto PRO:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelman on alalla jo käsite ja korkealle arvostettu. Sen on käynyt jo yli 400 suomalaista turvallisuusammattilaista, jotka arvostavat myös koulutuksessa syntyvää, koko työuran kestävää turvallisuusosaajien verkostoa. Ohjelman valttina on sen kokonaisvaltainen ote turvallisuuden ja johtamisen kehittämisen näkökulmiin.