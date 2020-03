Mikä ötökkä? -kirjassa tutustut ötököiden ihmeelliseen maailmaan!

Silva Lehtisen "Mikä ötökkä?" vie kiehtovalle matkalle ötököiden maailmaan. Erilaisten lajien kirjo on hämmästyttävän laaja. Kirjan upeista valokuvista löydät pienen pieniä yksityiskohtia, joita et ole aiemmin huomannut näissä kavereissa olevankaan!

Pihalla ja kukkaniityllä kohtaamme kiinnostavia ja kauniita pikku ötököitä. Siellä lepattavat perhoset, pörräävät kimalaiset ja sudenkorennot, sirittävät heinäsirkat sekä kömpivät leppäpirkot, jäärät ja luteet. Niiden värien ja muotojen maailma on kiehtovan moninainen. Eri lajien elämänkulku munan, toukan ja ehkä kotelonkin kautta aikuiseksi vaihtelee yllättävillä tavoilla.

Mikä ötökkä? -kirjan kookkaista kuvista näkee pienikokoisten ötököiden kiinnostavia yksityiskohtia, jotka luonnossa usein jäävät huomaamatta.

Silva Lehtinen on Helsingissä asuva toimittaja ja suomentaja, joka on pitkään harrastanut luontokuvausta. Luonnossa kokemiaan hienoja elämyksiä hän on halunnut välittää myös lukijoille.

Teos: Mikä ötökkä?

ISBN: 9789523042582

Kirjoittaja: Silva Lehtinen

Kansi: Silva Lehtinen

Julkaisupäivä: 11.3.2020