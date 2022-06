Mika Salminen vaihtaa tehtävää THL:n sisällä – terveysturvallisuus vaihtuu väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon kasvoivat keväällä 2022 – odotusajat ovat pidentyneet kaikissa sairaanhoitopiireissä 16.6.2022 08:30:27 EEST | Tiedote

Jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon pidentyivät keväällä 2022 kaikissa sairaanhoitopiireissä vuodentakaiseen verrattuna. Huhtikuun 2022 lopussa lähes 150 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon sairaanhoitopiirien sairaaloihin, mikä on noin 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Jonottaneista 8,6 prosenttia eli lähes 13 000 oli odottanut hoitoonpääsyä yli puoli vuotta. Huhtikuun 2021 lopussa yli puoli vuotta odottaneita oli 4,6 prosenttia jonossa olleista eli reilut 6 000 potilasta. Tiedot käyvät ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastoista. ”Hoitoa odottavien määrät ovat nousseet lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. Myös leikkauksia tekevillä erikoissaloilla, kuten silmätaudeilla ja ortopediassa, on edelleen paljon hoitoa odottavia”, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen. ”Kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottavien potilaiden kokonaismäärä on hieman vähentynyt joulukuun 2021 lopun tilanteesta, mutta yli puoli vuotta odottaneiden