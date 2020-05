Mika Videman liittyy Aalto EE:n neuvonantajaverkostoon

Aalto University Executive Education (Aalto EE) on kutsunut Mika Videmanin Senior Advisoriksi. Aalto EE:n asiakkaat hyötyvät Videmanin laajasta kokemuksesta ja monipuolisesta osaamisesta globaaleissa korporaatioissa sekä startup-yrityksissä. Hän on työskennellyt niin myynnin, markkinoinnin kuin kumppanuuksien kehittämisen alueilla. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus HR-johdossa Fazer-konsernissa ja Nokia Oyj:ssa.

”Näen Mikan laaja-alaisen osaamisen arvokkaana erityisesti, kun kyse on liiketoiminnan transformaatiosta tai kasvusta. Hän on erinomainen vahvistus tiimiimme”, sanoo Pekka Mattila, Aalto EE:n toimitusjohtaja sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice. "Olen iloinen saadessani liittyä Aalto EE:n ammattimaiseen ja arvostettuun tiimiin. Digitalisaation ja työn joustavuuden lisääntyessä uskon, että voimme yhdessä auttaa yrityksiä kasvamaan ja muuntautumaan tulevaisuuden tarpeisiin yhdistämällä tehokkaasti viimeisin teknologia, joustavampi resurssien hallinta sekä kyvykkäiden ihmisten huippumotivaatio”, kertoo Mika Videman.

