Mikko Vehviläisen jalkapalloteos Palloluotsien kivinen tie päästää suomalaisen jalkapallon taustavoimat ääneen

Jalkapallotoimittaja Mikko Vehviläisen teos suomalaisen edustusjalkapallon ja Huuhkajien onnistumisista, epäonnistumisista ja nykyhetken nosteesta osoittaa pelaajien ja valmentajien rakkauden viheriöiden kuningaslajiin.

Onko Suomi jalkapallokulttuuri? Jos on, niin miksi emme menesty? Toimittaja Mikko Vehviläisen uusi, huhtikuussa 2019 ilmestyvä teos Palloluotsien kivinen tie (Aviador) vastaa näihin kysymyksiin ensi kertaa perusteellisesti. Se luo katsauksen suomalaisen edustusjalkapallon historiaan ja Huuhkajien nykyisen, hiljalleen kasvavan menestyksen juuriin antamalla äänen valmentajille.

Suomalainen jalkapallo on tuottanut erinomaisia pelaajia ja näkemyksellisiä valmentajia. Viime mainitut ovat siirtyneet tuulisilta paikoiltaan myös ulkomaille ja tehneet siellä vähälle julkiselle huomiolle jäänyttä työtään. Matkan varrella näille asialleen omistautuneille raatajille on kertynyt valtava määrä hiljaista tietoa, jonka hyödyntäminen on jäänyt liian vähiin uusia pelaajasukupolvia kasvatettaessa.

Nuoruudessaan vihreitä verkoja edustustasolla itsekin kolunnut Mikko Vehviläinen on haastatellut Palloluotsien kivien tie -kirjaa varten suomalaisia huippuvalmentajia Martti Kuuselasta Markku Kanervaan. Nyt kun suomalainen edustusjalkapallo on parhaassa nosteessa aikoihin, kirja antaa perspektiiviä kuvaamalla kokeneiden valmentajien tarinoiden kautta esteitä menestyksen tiellä ja ajoittaisia onnistumisia kuningaslajissa, jota kaikki kirjan henkilöt rakastavat.

Kirjajulkkarit ja futispuhetta Töölön kirjastossa 24.4.

Palloluotsien kivisen tien julkistamistilaisuus pidetään Töölön kirjastossa 24.4. klo 17 – kivenheiton päästä Stadin kentistä. Kirjan tekijää Mikko Vehviläistä haastatellaan tilaisuudessa Huuhkajien historiasta ja kirjan tekoprosessista, joka vaati suomalaisen urheiluhistorian perinpohjaista koluamista. Tervetuloa!

